Jesús María: Policía y Fiscalía realizan diligencias en la sede central de EsSalud

Las diligencias se realizan en medio del segundo día del paro del gremio de enfermeras del seguro social.
Las diligencias se realizan en medio del segundo día del paro del gremio de enfermeras del seguro social. | Fuente: RPP
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

Los agentes policiales y los fiscales no explicaron el motivo de su presencia, pero esta diligencia se produce tras denunciarse la adquisición frustrada de suero fisiológico con sobreprecio.

Los agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) de la Policía Nacional y el personal del Ministerio Público intervinieron esta tarde la sede central de Seguro Social de Salud (EsSalud), en el distrito limeño de Jesús María.

Las fuerzas policiales ingresaron por la puerta que da al jirón Domingo Cueto y movilizan hacia las oficinas de la sede central de EsSalud. No obstante, no precisaron el motivo de las diligencias, que se desarrollan en medio de la huelga indefinida convocada por el gremio de enfermeras.

Denuncias periodísticas contra EsSalud

Estas diligencias ocurren después de la denuncia periodística sobre una frustrada adquisición de suero fisiológico con sobreprecio de más de S/ 30 millones, así como el copamiento de militantes de Alianza para el Progreso (APP) en puestos claves de la institución con la conformidad del presidente ejecutivo de esta entidad, Segundo Acho Mego.

Según un reportaje de Punto Final, entre los designados figuran Iván Saldaña Estrada, exasesor de Richard Acuña cuando este fue congresista, hoy gerente del CAFAE; Erick Moncada Horna, quien antes laboraba en el Parlamento, es actual asesor de Acho Mego; y William Alcántara Infantes, anteriormente en la Universidad César Vallejo y también asesor de Richard Acuña, fue designado hace unos días como gerente de Planeamiento y Presupuesto de EsSalud. 

También aparecen en la lista Tania Rodas, exparlamentaria por APP, quien está nombrada como gerente del Cafae y gerente central de la Persona Adulta Mayor y Persona con Discapacidad en EsSalud; Claudia Natali Holguín, afiliada al partido de Acuña, es gerente de la Red Asistencial La Libertad; Edilberto Salazar Zender, actual gerente de operaciones en EsSalud, es militante de la agrupación; entre otros funcionarios.

Informe de Essalud y testimonios de pacientes revelan largas esperas para conseguir citas médicas

¿Cuánto tiempo debe esperar un paciente para conseguir una cita en Essalud? Un informe interno de la institución, al que accedió RPP Data, detalla que los plazos de atención han aumentado en los últimos meses, y varían según la red asistencial y la especialidad. A ello se suman las voces de asegurados que denuncian largas demoras para ser atendidos. A continuación, el informe de Paloma Verano, periodista de RPP Data.
