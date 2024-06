De la lucha contra el crimen al canto: suboficial PNP sorprendió al subir al escenario y cantar en un concierto de cumbia

Actualidad Suboficial PNP Jeherson Morales cantó en escenario junto a la orquesta la Única tropical

El suboficial PNP Jherson Morales Alegre subió este fin de semana a un escenario, pero no para realizar una intervención o detener a algún criminal, sino para entonar junto con la agrupación ‘La Única Tropical’ la canción Partido en dos, un tema musical que es un boom en las redes sociales.

Los asistentes a la Feria de Integración de San Pedrito, en Chimbote (Áncash), captaron el momento con sus celulares y los videos de la presentación se viralizaron inmediatamente en las redes, sobre todo en TikTok.

Morales Alegre conversó con RPP y contó que ese día se encargó de garantizar la seguridad en el evento y que subió al escenario por invitación del dueño de la orquesta de cumbia.

“Tengo un video que no se hizo tan viral como ahora en donde me felicitan y nombra ‘a mis amigos de la Policía’”, dijo el agente policial en entrevista con el programa Encendidos.

El suboficial detalló que le tocó subir al escenario en el momento en que la orquesta cerraba su presentación con el tema Partido en dos.

“El propietario me indica que era el momento se subir, porque si no subía [no había otra oportunidad”, complementó.

La presentación de Morales no es improvisada, ya que, en Chimbote, él y su hermano tienen una orquesta llamada Enlace 7. Y por eso no fue nada nuevo subirse a un escenario.

El agente policial detalló que en sus ratos libres se dedica a ensayar con su agrupación, sin descuidar su trabajo en las fuerzas del orden.

“Este arte lo tengo desde los 16 y lo sigo cultivando porque me gusta”, destacó.