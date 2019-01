El abogado de Telefónica explicó el hecho en que se basó la denuncia de Silvana Castagnola, precisando que se negó la entrega de información pues tiene que ser previamente confirmada. | Fuente: RPP Noticias

El abogado de la empresa Telefónica, José Ugaz, señaló que la información la analista del área de respuestas gubernamentales de la empresa Telefónica, Silvana Castagnola, debía ser verificada a fin de no generar inconvenientes en el proceso.

Como se sabe, Silvana Castagnola denunció el último domingo que la empresa Telefónica negó la entrega de información sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al fiscal José Domingo Pérez, esto pese a que ella encontró la información y le dijo a su jefe, pero este último solicitó que no sea entregada la información.



Telefónica respondió que en el marco de la ley de Osiptel, la empresa puede conservar por un período de al menos tres años la información. Sin embargo, Ugaz explicó que la empresa cambió de plataforma para tratar de cubrir un cuarto año (un 98% de lo que las autoridades piden, según el abogado). Esto produjo una transición en los sistemas de la empresa.

Según Ugaz, es en este contexto que ocurre la denuncia de Castagnola y sería la razón por la que el jefe de Castagnola le indica que no lo entregue debido a que la información "no ha sido verificada".

Ugaz explicó cómo se verifica la información que tiene más de tres años en el sistema. "Es sacada del sistema automáticamente, se traslada a unas cintas y esas son enviadas a un almacén y guardadas en una cámara. Si se quiere recuperar se debe hacer un pedido para IBM, si esto es ubicado debe hacerse otro pedido para recuperar el registro, cuando es ubicado es enviado a IBM para que a través de un proceso se pueda decodificar y ponerla en un formato que permita nuevamente cargarla en el sistema. Eso genera problemas de seguridad que llevaron y llevan a decir que la información debe ser previamente confirmada", dijo el abogado.

De igual modo indicó que ante esto, se puede crear un nivel de sospecha pues de colgarse la información sin ser verificada, esto podría generar problemas pues se envía información errónea e incompleta.

Sobre las plataformas y la ubicación de la información de hace cuatro años, así como la información de la fiscalía del hallazgo en otras empresas de telefonía, Ugaz dijo que esto es la versión de la señora Castagnola que "no tiene correspondencia con la realidad".

Sobre el otro caso en que estaba involucrada una familia, el abogado dijo que "en ese caso la señora Castagnola no miente, ella encontró información que normalmente no aparecería en el registro si no estuvieran en el proceso de transición [...] cuando consigna la información en el informe al ministerio público, su jefe le dice que esa información debía ser verificada, 48 horas se hizo la verificación y se envió. Nadie creo debería prestarse a ese tipo de suspicacias", señaló.

Luego de la denuncia, el hecho generó repercusiones, al punto que el propio fiscal José Domingo Pérez asistiera a la sede de Telefónica y pidiera la información, lo cual fue atendido por la empresa. Asimismo, en la previa Ugaz indicó que los fiscales Rafael Vela, Jorge Chávez Cotrina y Rocío Sánchez estuvieron informados acerca de las limitaciones en la información.