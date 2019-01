Susana Castagnola en RPP | Fuente: RPP Noticias

Una analista del área de respuestas gubernamentales de la empresa Telefónica, Silvana Castagnola, denunció que la empresa negó la entrega de información sobre la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, al fiscal José Domingo Pérez.

La trabajadora contó que el pedido del fiscal José Domingo Pérez fue realizado en abril de 2018 y que el magistrado insistió ante la negativa de la compañía de telecomunicaciones. Castagnola dijo que sí encontró la información requerida por el fiscal luego de realizar una búsqueda, pero su jefe Aarón Cisneros refirió que no debía presentar la información. Castagnola denunció el hecho en la comisaría de La Victoria y en la Fiscalía.

“Yo decido buscar la información porque en esta área había muchas deficiencias administrativas en el sistema. […] La busco, y la información sí estaba. Cuando voy a decirle a mi jefe que la información no ha salido completa, él me indica que debo borrar la información”, contó Castagnola a RPP Noticias.

“Él me indica, ‘le acabamos de negar información a este fiscal’, y me muestra su computadora y era el fiscal José Domingo Pérez y [dice] ‘no le puedo decir ahora que sí la tenemos”, añadió.

En el dominical Punto Final, Castagnola dijo que, tras lo ocurrido, sufrió el robo de su celular, y el bloqueo de su computadora. Afirmó sentirse hostigada en su área de trabajo.

“Yo reclamaba que se entregue la información completa a la Fiscalía, porque antes que trabajadora, soy ciudadana. Me dijeron que iba a ser cambiada de sede, lo cual yo no pedí en ningún momento, luego fui a trabajar un día y la máquina estaba inhabilitada. En medio de este proceso, me sale con otro usuario en mi máquina cuando nadie debería estar viendo mi información. Yo manejo información reservada”, contó.

Teléfonica responde

Al respecto, el representante de Telefónica Renzo Habich detalló a Punto Fiscal que a Silvana Castagnola su jefe le respondió ello en el marco de la ley de Osiptel que obliga a la empresa a conservar solo por un período de al menos tres años la información.

En un comunicado, la empresa rechazó la versión de Castagnola y reiteró que cumple con lo indicado en el artículo 16 de la Ley Nro. 27336 (Ley de Desarrollo de las Funciones y Facultades de OSIPTEL), que precisa que todos los operadores de telecomunicaciones deben conservar el registro de llamadas por un período de al menos 3 años después de originadas.