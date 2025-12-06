Piura: Policía decomisa más de 3 toneladas de droga ocultas en un camión

El camión fue interceptado por los agentes policiales en la carretera Sullana–La Tina, a la altura del centro poblado El Cucho. El cargamento ilícito estaba acondicionado en 3 037 paquetes tipo ladrillo y camuflado entre productos de exportación.

La Policía Nacional del Perú (PNP) decomisó 3 407 kilogramos de clorhidrato de cocaína en la región de Piura, frustrando su envío al extranjero.

La intervención se produjo tras un riguroso trabajo de inteligencia y seguimiento desarrollado por agentes de la Dirección Antidrogas (Dirandro), quienes interceptaron un camión en la carretera Sullana–La Tina, a la altura del centro poblado El Cucho.

El vehículo transportaba la droga oculta en su tolva, detalló el Ministerio del Interior en un comunicado.

El cargamento ilícito estaba acondicionado en 3 037 paquetes tipo ladrillo y camuflado entre productos de exportación —específicamente banano orgánico— con la finalidad de evadir los controles policiales.

Durante la operación se detuvo al conductor del vehículo y se incautaron S/2 520 en efectivo, presuntamente vinculados a la operación criminal.

El Ministerio del Interior reafirmó su compromiso de mantener una lucha frontal, estratégica y permanente contra el crimen organizado.