La “mayoría” de los jóvenes que fallecieron en atentado en mina laboraba bajo la modalidad de 'services', según familiar

Lady Fuentes, tía de Erickson Román, uno de los vigilantes fallecidos en el ataque contra la minera Poderosa en la provincia de Pataz (región La Libertad), dijo que la “mayoría” de las víctimas mortales laboraba bajo la modalidad de 'services'.



En entrevista con el programa La rotativa del aire-edición noche de RPP, señaló que su sobrino de 21 años trabajaba para la contratista Huayna, empresa que brinda servicios de seguridad y vigilancia particular.



Fuentes explicó que hoy, a las 2:30 p.m., les entregaron los cuerpos de los asesinados en la morgue de Trujillo y que la familia desconocía de la presencia de organizaciones delictivas en la zona.



“Mi sobrino, por no preocupar a la familia, no decía nada, solo de que su trabajo era de riesgo, pero no nos informaban acerca de los enfrentamientos previos al ataque”, contó.



La mujer detalló que, hasta el momento, no han recibido “ningún tipo de explicación” de lo que realmente ocurrió el sábado en el enclave minero de la compañía Poderosa.

PJ realizará audiencia de prisión preventiva contra siete detenidos

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Tayabamba de La Libertad programó para este martes una audiencia en la que se evaluará el pedido de prisión preventiva contra siete personas presuntamente implicadas en el asalto y homicidio de nueve trabajadores de la empresa Poderosa, en la provincia de Pataz.

La diligencia se llevará a cabo a las 2:30 p. m., según precisó el Poder Judicial en su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter).

La madrugada del sábado último, la instalación de la compañía Poderosa sufrió una incursión de delincuentes armados que lanzaron explosivos al socavón de la mina, lo cual provocó la muerte de los trabajadores.

Tras este ataque, el Ministerio del Interior envío un contingente policial a la zona y logró detener a 7 personas, a quienes se incautó su armamento.