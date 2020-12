Pobladores salieron a protestar con sus baldes vacíos y bloquearon la carretera Panamericana Norte antigua. | Fuente: RPP Noticias

Un promedio de 150 pobladores del distrito de Pacora, región Lambayeque, bloquean un tramo de la carretera Panamericana Norte Antigua, exigiendo agua de calidad para el consumo de la población. Hace más de tres meses, el distrito fue declarado en emergencia por el alto índice de arsénico en el agua que beben los ciudadanos.

Los manifestantes salieron a protestar con sus baldes y tinas vacías, porque desde hace dos semanas no cuentan con el servicio de agua potable y las tres cisternas que abastecen a toda la zona urbana no son suficientes para dotar el vital elemento a la población.

El punto de bloqueo se registra en el conocido Puente Machuca, donde los manifestantes colocaron llantas y piedras para evitar el paso de buses, camiones, combis y unidades que viajan hacia los pueblos de Jaén y Amazonas.

El diálogo con RPP Noticias el subprefecto de la localidad, Hernán Damián Sandoval, manifestó que el pase de las unidades es restringido y solo se permite la circulación de ambulancias y pacientes con algunas complicaciones médicas.

“La población está cansada y ha salido a protestar porque no es justo que siendo declarados en emergencia por el consumo de agua con arsénico y en pleno calor no tengamos agua. La gente esta indignada y quiere la presencia de un funcionario regional, sino no dejarán pasar a nadie”, expresó.

La policía llegó hasta la zona para tratar de evitar algún desmán o enfrentamiento.



El último fin de semana los pobladores también protestaron en las oficinas de Epsel, para reclamar por el mal servicio de agua que presta la empresa.

Niños afectados por consumo de agua con arsénico

Como se recuerda, el último estudio que se realizó en el 2019 arrojó la presencia de este metal pesado en 167 niños, lo cual les aumenta el riesgo de tener cáncer o problemas neurológicos y cardiovasculares. La Gerencia Regional de Salud, a través de la Estrategia de Metales Pesados y otras sustancias químicas, anunció que 400 niños más pasaron por una evaluación médica para determinar su nivel de contaminación.









Pobladores piden que se tome en cuenta el problema de contaminación por agua con arsénico. | Fuente: RPP Noticias

Pobladores realizan transbordos para llegar a su destino. | Fuente: Leonardo Muñoz