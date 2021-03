En el distrito de Íllimo algunas viviendas de la zona urbana se vieron severamente afectadas por las lluvias. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Es época de lluvias moderadas e intensas, de ríos cargados y centros poblados y ciudades afectadas.



En la última semana, hay afectaciones en diferentes regiones del país, familias damnificadas, cultivos dañados y pérdida de ganado.

Según el último aviso del Servicio Nacional de Metereología e Hidrología (Senamhi), entre el miércoles y el jueves se esperan lluvias moderadas principalmente en la costa norte, pero también en la sierra centro y sur. Además, de lluvias en la selva norte.

Pero no solo eso, también hay advertencia en las zonas de la sierra centro y norte, y selva alta norte que, al presentar "suelos saturados" debido a las lluvias registradas en los últimos días, hay posibilidad de activación de quebradas.

Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), las regiones de la sierra con riesgo alto son Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima y Pasco. Mientras que las de la selva son Huánuco, Pasco, Puno y San Martín.

En esta nota, haremos un repaso de los daños que están ocurriendo en las diversas regiones del país.

Lambayeque

Las intensas lluvias registradas en la zona altoandina y costera de la región Lambayeque han ocasionado un incremento en el caudal de los ríos de los diferentes valles de la región.

En el distrito de Chongoyape, debido al aumento del caudal, el tránsito por la carretera Chiclayo - Chota (Cajamarca) se encuentra limitado.

Con un cargador frontal, la Municipalidad Distrital de Chongoyape apoyó el pase de pobladores con urgencias médicas por el tramo de la quebrada Juana Ríos.

En el distrito de Oyotún (provincia de Chiclayo), más de 600 familias de siete caseríos empezaron a recibir ayuda humanitaria luego de quedar aisladas por el incremento del caudal del río Zaña que arrastró el puente artesanal Sorronto.

En declaraciones a RPP Noticias, la subprefecta distrital, Juana Mendoza, dijo que se gestiona la colocación de un puente provisional para que la población pueda trasladarse sin problemas, debido a que la siguiente vía de comunicación se encuentra a 5 kilómetros de distancia, en el distrito de Nueva Arica. Debido a esto, los vecinos se tuvieron que trasladar en cámaras inflables.

Además, en el sector San Miguel - Vista Alegre, tres viviendas se vieron afectadas por la activación de la quebrada Esperanza, la cual trajo piedras y lodo que ingresó a las casas y arrasó con algunos cultivos y animales. También se afectaron hectáreas de cultivo de arroz.

En tanto, en el valle La Leche, los distritos de Túcume, Pacora e Íllimo han reportado inundaciones en la parte urbana. En algunos casos, el agua ha ingresado a las viviendas y negocios, por lo que se ha pedido el apoyo de motobombas.

En Íllimo, 150 comerciantes del mercado perdieron sus productos tras una lluvia que cayó por 12 horas. Los vendedores tuvieron que salir del estadio donde funcionada un mercado temporal desde hace seis meses para vender en la calle.

Piura: Lluvias alcanzaron niveles superiores a los 50 milímetros

En Piura, las lluvias van dejando más de 7 mil personas afectadas y 1 878 damnificadas, según el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil.

Las cifras indican que 626 viviendas quedaron destruidas y otras 2 mil 429 afectadas debido a las precipitaciones. También se registraron daños en 4 instituciones educativas, 12 centros de salud y 10 mil 760 metros de carreteras.

Por su parte, el Senamhi informó que las lluvias en Piura alcanzaron niveles superiores a los 50 milímetros por hora, principalmente en las provincias de Huancabamba y Sullana.

En el centro poblado de Malingas, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, más de 300 parcelas donde se cosecha limón y cacao están en riesgo de perderse por las lluvias, según alcaldesa de Malingas, Jesús María García, quien indicó que los agricultores no están trasladando sus productos porque no hay transitabilidad y se están perdiendo sus cultivos.

"Sino le hallamos solución al problema, los agricultores no van a poder vender sus productos y van a tener una pérdida económica. Lo que tenemos que resolver es no paralizar la transitabilidad de los agricultores. Mientras ellos tengan una buena vía via y transitable, ellos van a poder mover sus poructos. Si no la tienen, pierden", dijo la alcaldesa.

Cajamarca

En la región Cajamarca, los distritos de Namora y Matara (provincia de Cajamarca), Oxamarca (Celendín), además de San Marcos, Cajabamba y San Ignacio se encuentran con alerta roja durante 24 horas por la amenaza de desbordes debido a las precipitaciones, informó Defensa Civil.

Jorge Torres, director del área de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca, informó que las lluvias produjeron varios desbordes del río Jequetepeque y causaron daños en carreteras y puentes.

Además, se reportaron familias afectadas por el desborde de quebradas en el distrito de Yonán, perteneciente a la provincia de Contumazá.

Tumbes

Unas 150 familias del asentamiento humano Corazón Valiente en la provincia de Zarumilla resultaron afectados con las inundaciones tras las lluvias registradas en los últimos días así lo informó Víctor La Matta Vidarte, Subprefecto de dicha provincia.

El funcionario visitó las zonas afectadas donde la población pide la ayuda para evacuar las aguas estancadas que a la vez son un foco infeccioso para la proliferación de los zancudos y temen contraer el dengue.

Además, las intensas lluvias de la noche del último lunes y la madrugada del martes dejaron más de 120 viviendas afectadas en el barrio Bellavista, informó Mic Zárate Espinoza, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Tumbes. En la zona, se registra también el colapso del sistema de drenaje y el afloramiento de las aguas servidas poniendo en riesgo la salud pública, denunciaron los vecinos.

Asimismo, el personal de Defensa Civil acudió con motobombas para evacuar las aguas en el establecimiento de salud de Zarumilla, el cual resultó también inundado.

Frente a la crítica situación, las autoridades locales reunidas en el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), solicitaron la declaratoria de emergencia tras reportarse que el desborde del río Tumbes arrasó con 700 hectáreas de sembríos de arroz y plátano.

Junín



Pero no solo las lluvias afectan al norte. En Junín, el centro de Salud de Auquimarca, distrito de Chilca, provincia de Huancayo, reportó una inundación en el área de estacionamiento. Y el mismo personal de salud tuvo que usar sus mandiles para secar el agua.

Inés Chávez Soto, representante de los trabajadores, contó que la lluvia también daño medicamentos, un mueble del área de Psicología y equipos de protección.

La técnica en enfermería refirió que no es la primera vez que las fuertes lluvias afectan el centro de salud. Por ello, el último viernes cursaron documentos a representantes de la Red de Salud del Valle del Mantaro, pero, señaló, no fueron atendidos.

Hasta este lugar llegaron representantes de Defensa Civil, de la Red de Salud y el gobernador de Junín, Fernando Orihuela Rojas, quien tras realizar la inspección de los ambientes, se comprometió a destinar presupuesto para el mantenimiento.

Huánuco: Huaico destruye viviendas y puente

Al menos nueve viviendas fueron destruidas y un puente peatonal fue afectado en el distrito de Mariano Dámaso Beraun, provincia de Leoncio Prado, región Huánuco, según el reporte de la Dirección Regional de Defensa Civil.

“Las fuertes lluvias han activado una quebrada y ha rebalsado todo, los pobladores han perdido sus casas y todas sus cosas”, señaló Carlos Zabaleta de la Cruz, secretario técnico de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado (región Huánuco).

Así también, casi un kilómetro de la trocha carrozable que comunica a la localidad de Tambillo fue destruido. Y en la zona, el sistema de agua potable también resultó afectado.

Carlos Zabaleta contó que el huaico arrastró a una persona unos 50 metros, aunque luego, afortunadamente, fue rescatada.

Las familias damnificadas fueron evacuadas y las municipalidades de Mariano Dámaso Beraun y de Leoncio Prado les entregaron ayuda humanitaria.

