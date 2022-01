Han pasado 41 días y aún las brigadas no llegan para aplicar la segunda dósis al pueblo Achuar, según denunció el apu Ismael Pérez | Fuente: Cortesía | Fotógrafo: Gobierno Regional de Loreto

El pueblo indígena Achuar de la provincia loretana de Datem del Marañón, a quienes se les recuerda por tomar las instalaciones petroleras de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano, denunciaron que las brigadas de vacunación contra la COVID-19, hasta el momento no acuden a sus comunidades para aplicar la segunda dosis, así lo confirmó Ismael Pérez Petsa, representante del pueblo Achuar.

“Nosotros hemos recibido la primera dosis en la Estación 5, con tanta insistencia, de allí para adelante no se ha ido ninguna brigada, ni hacer seguimiento a la vacuna y nos han dicho que no hay vacuna… desde allí hasta el día de hoy no recibimos la segunda dosis de la vacunación contra el COVID-19”, indicó.

De acuerdo con el apu Pérez Petsa, el 1 de diciembre, una brigada de salud llegó hasta las instalaciones petroleras e inoculó con primeras dosis a varios indígenas, pero luego de cumplir los 21 días no volvieron y hoy a 41 días los nativos Achuar se encuentran en sus comunidades esperando al personal de salud para completar la vacunación.

Además, el líder indígena recordó que Datem del Marañón, es la provincia que tiene la mayor presencia de pueblos indígenas, razón por la que aseguró se comunicará con la Defensoría del Pueblo para exigir su intervención ante la Dirección Regional de Salud de Loreto por incumplir con el proceso a los indígenas considerados población vulnerable.

Hay que precisar que, según cifras de la Dirección de Salud, en Datem del Marañón existe una meta de vacunación de más de 56 mil ciudadanos mayores de 12 años por inocular, pero hasta el momento solo el 20% tiene las dosis completas y el 31% cuenta con al menos una dosis.

Vacunación en Loreto no supera el 60 %

De acuerdo con el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (REUNIS), la vacunados con dos dosis avanza en 59.9%, lo que representa a 23 268 personas inmunizadas.

Clara Bustamante, subdirectora regional de salud, informó que la región tiene una meta de vacunación de 875 mil 168 ciudadanos mayores de 12 años, pero apenas el 70.36% cuenta con al menos una dosis. Asimismo, existen 101 mil 397 personas rezagadas, es decir, quienes ya tienen más de 21 días sin volver por la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

La funcionaria precisó que Loreto se encuentra con indicadores bajos en el avance de la vacunación debido a que la población busca la vacuna contra la Influenza, al considerarla "una mayor amenaza" que la COVID-19.

