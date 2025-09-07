Loreto: Izan bandera colombiana en comunidad peruana de la triple frontera en el Putumayo

El consejero del Putumayo Luis Cárdenas, dijo que la bandera colombiana amaneció allí, y se investiga quien la colocó.

La bandera colombiana amaneció izada en territorio peruano, específicamente en el mástil principal de la plaza principal de la comunidad Tres Fronteras, ubicada en el distrito de Teniente Manuel Clavero, en la provincia del Putumayo, región Loreto, en la frontera de Perú, Colombia y Ecuador, informaron fuentes de RPP.

El consejero del Putumayo. Luis Cárdenas, dijo que la bandera colombiana amaneció allí, y se investiga quien la colocó. Reacciona la acción con un aparente acto de protesta de los pobladores peruanos, quienes exigen mayor patrullaje del ejército peruano en la zona.

"Me hicieron llegar de la comunidad de Tres Fronteras que ha amanecido una bandera colombiana haciendo sus reclamos, protestas, no sabemos, pero estamos pidiendo que se investigue. En esta hora de la mañana se ha visitado la bandera por ese activo del Ejército, donde se puede escuchar el reclamo que le hace la población a los militares que están ahí, porque no patrullan, no visitan, o sea, las comunidades, están ahí, pero no hay patrulla por ese sector", declaró a RPP el consejero.



Soldados retiraron bandera colombiana

Luego de algunos minutos, soldados del Ejército peruano llegaron hasta el lugar y procedieron a retirar respectivamente la bandera colombiana.

Después se retiraron en medio de reclamos de algunos pobladores, quienes les increpaban la falta de interés por realizar acciones cívicas en la zona, referían que no tienen ni una bandera peruana para izarla cada domingo.

Los ciudadanos de la zona realizan sus actividades comerciales comprando productos de Ecuador y Colombia, denuncian que el Estado los tiene olvidados y el patrullaje militar es muy deficiente, pese a que en la zona existe una base del Ejército peruano.