VES: joven grave tras choque de camión furgón con bus de transporte público en la Panamericana Sur

Un joven -no identificado- resultó gravemente herido en un violento choque entre un camión furgón y un bus de transporte público, registrado esta mañana en la carretera Panamericana Sur, a la altura del puente peatonal San Luis, en la jurisdicción de Villa El Salvador (VES).

La víctima, que iba en el asiento del copiloto del camión furgón, quedó atrapada en la carrocería retorcida y tuvo que ser rescatada por agentes del Cuerpo de Bomberos.

“El que se ha perjudicado más ha sido el copiloto, el chofer ha salido ileso. (...) Ahí es donde ha aplastado al chico, al copiloto, en su piecito y su manito. Ha perdido su piecito el chico”, dijo a RPP una comerciante, testigo del incidente.

Malherido, pero aún consciente, el joven fue trasladado de emergencia a un hospital. Según el último reporte, su pronóstico es reservado.



Accidente en investigación

El tránsito en el carril sur-norte de la carretera Panamericana Sur estuvo interrumpido varios minutos, hasta que se remolcaron las unidades involucradas en el accidente.

Las causas del violento accidente son materia de investigación.

Como parte de las diligencias, los conductores de los vehículos que chocaron han sido trasladados a la comisaría de la jurisdicción.

Lamentablemente, Lima es constantemente escenario de accidentes de tránsito, algunos con consecuencias fatales. Solo esta semana, más de 40 personas resultaron heridas en el choque de tres buses del Metropolitano en el límite de los distritos Surquillo y Miraflores.

En tanto, en San Isidro, un patrullero municipal chocó con un automóvil particular en una intersección, tras lo cual embistió a una joven que se desplazaba con su escúter. Estos casos se suman al de un motociclista que murió trágicamente tras chocar con un camión cisterna en el Cercado de Lima.

