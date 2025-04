Cuidado: más de 250 mil menores de edad enviarían una foto íntima por internet si se lo pidieran, según encuesta de CHS Alternativo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Conversaciones con perfiles falsos, propuestas amorosas y envío de fotos íntimas a personas que solo conocen por internet. Los riesgos a los que están expuestos los niños, niñas y adolescentes en la web son múltiples y no muchos los conocen. Así lo reflejó la última encuesta de CHS Alternativo realizada a menores de edad en Lima y Callao, publicada el 23 de abril de este año.

El estudio evidenció que 6 de cada 10 adolescentes encuestados conversan con desconocidos en internet que nunca han visto en persona, cifra que representa a más de medio millón de niños y adolescentes. De este grupo, más de la mitad afirmó que les propusieron una relación amorosa por internet, mientras que un grupo más pequeño [1 de cada 5] llegó a encontrarse en persona con alguien que conoció solo por medios digitales.

"Es importante porque estamos hablando [según la proyección de la encuesta] de más de 60 mil niños o adolescentes que van a salir de su casa y estarán en un espacio fuera del entorno seguro, expuestos a que el presunto agresor tenga control sobre la persona. Eso preocupa porque no vemos la gravedad de estos hechos", explica Ana Ladera, psicóloga y coordinadora de proyecto de CHS Alternativo, quien estuvo a cargo de esta encuesta.

En esa línea agrega que, con este comportamiento, los menores están expuestos a que el agresor los condicione para otras situaciones de violencia como trata de personas, explotación, violencia sexual, o someterlos a otras actividades.

El 60% de los encuestados ha conversado en línea con personas desconocidas. | Fuente: CHS Alternativo

El 20% de menores de edad enviaría fotos íntimas

Otro de los datos que menciona el estudio fue que el 20% de los encuestados enviaría una foto íntima por internet si se lo pidieran o que, incluso, ya lo han hecho. Este porcentaje, explica Ladera, representa a más de 250 mil menores de edad en Lima y Callao que realizarían esta acción, sin saber los peligros que podría traerles.

"Los menores no saben que enviar una foto es una pérdida de control y no reconocen el riesgo o consecuencia que puede generar esta acción, porque el agresor se ha ganado su confianza. No saben que todo lo que se suba a internet se queda en internet y es un tipo de violencia que los puede acompañar toda su vida", explica la especialista.

Esto, de acuerdo a la organización Save the Children, se conoce como grooming, un delito de acoso en el que un adulto se pone en contacto con un menor de edad con el fin de ganarse su confianza para luego involucrarlo en una actividad sexual.

Por otro lado, el envío de fotos íntimas a otras personas es conocido como "sexting", y también puede derivar en abuso sexual a menores. El agresor puede utilizar esta imagen para extorsionar o chantajear a la víctima y obligarla a cometer actos sexuales a cambio de no difundir este contenido.

La encuesta también revela que el 16% de los menores en Lima y Callao recibió un pedido de fotos íntimas, pero casi la mitad de este grupo no se lo contó a nadie, ni a un adulto, familiar o un amigo.

1 de cada 5 adolescentes encuestados se encontró con una persona que solo conocía por internet. | Fuente: Encuesta CHS Alternativo

Padres de familia: ¿cómo prevenir y actuar frente a estos casos?

La mayoría de menores de edad encuestados afirmaron que acudirían a la Demuna a denunciar si son víctimas de algún tipo de violencia sexual en línea, detalla la encuesta. Pero también hay un grupo importante de niños y niñas que acudirían a uno de sus padres. "Les preguntamos: ¿si no fueras a una institución a denunciar, a quién acudirías? Y casi el 70% respondió que su mamá sería la persona a la que le pediría ayuda. Entonces, como padres, tenemos que estar siempre alerta", sostiene Ana Ladera.

¿Qué recomendaciones pueden seguir los padres de familia ante un evento de violencia en línea como grooming o sexting?

1. Presta atención a cambios bruscos de comportamiento

Si un niño o adolescente que suele ser alegre y sociable comienza a aislarse, muestra tristeza frecuente, se muerde las uñas o se autolesiona, es una señal de alerta. Estos cambios pueden indicar que algo no está bien.

2. Habla con tu hijo sin juzgar y busca ayuda si lo necesita

Ante señales de alarma, conversa con tu hijo o hija y ofrécele apoyo, sin juzgar ni criticar. Si censuras, cerrarás la puerta a la confianza que puede tener tu hijo para contarte si alguien está amenazándolo.

3. Si encuentras evidencia de acoso o extorsión, no borres nada

Si descubres mensajes, fotos o videos comprometedores enviados a través de redes sociales, no borres ni bloquees nada. Es fundamental conservar toda la evidencia tal como está.

4. Denuncia de inmediato con la evidencia completa

Acude a la Policía [Dirincri -Divindat, que queda en Av. España 323, Cercado de Lima]. Lleva todos los dispositivos como celular, laptop o tablet que puedan contener pruebas para que se inicie la investigación.

5. Inicia el proceso, aunque tome tiempo

Aunque los agresores usen perfiles falsos, la Fiscalía y la Policía pueden “atar cabos” con la información reunida de distintos casos, por eso es importante denunciar porque tu caso puede ayudar a encontrar al agresor.