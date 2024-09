Informe de CHS Alternativo advierte que el 2023 hubo "pobrísima respuesta del Estado" frente a la trata de personas

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno El director de CHS Alternativo indicó que, a nivel del sistema de gestión fiscal, se rescata "un promedio de entre 5 500 a 6 000 víctimas de trata".

La ONG CHS Alternativo presentó, el último viernes, el IX Informe Alternativo "Balance de la Sociedad Civil 2022-2023: trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y otros delitos contra la dignidad en el Perú", en el que se revelan cifras alarmantes relacionadas a las acciones del Estado frente a esos actos delictivos.

En ese sentido, Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización, en diálogo con RPP, señaló que, el año pasado, "ha sido pobrísima la respuesta del Estado".

"A diferencia de otros años, donde hubo mayor participación de gobiernos regionales y de ministerios, esta vez han sido las dos terceras partes de los ministerios involucrados los que han respondido, poquísimos gobiernos regionales y ni qué decir de los gobiernos provinciales que apenas alcanzaron un 10 % de respuesta", indicó.

Valdés sostuvo que, en lo que respecta al ámbito de prevención de trata de personas, pese a ser el eje con mayores recursos destinados, los ministerios de Educación y Cultura no han realizado actividades en el 2023.

"La prevención es el eje con mayores recursos dentro de los pocos y escasos que hay que tiene esta política; sin embargo, ministerios como de Educación y de Cultura han registrado cero actividad", aseveró.

Sin embargo, indicó que en lo que respecta a persecución del delito sí hubo una mejora respecto al 2022.

"En el eje de persecución del delito, ha habido una mejora en el año 2023 versus el año 2022, pero también con muy pocos servicios puestos en práctica; y a nivel de atención y reintegración, solamente hay tres servicios puestos en práctica de 17", precisó.

El director de CHS Alternativo señaló, además, que existen servicios del Estado vinculados a la prevención de estos delitos que no han sido financiados el año que pasó.

"Los que no están financiados (son), por ejemplo, los servicios de reportes de monitoreo de deforestación, todo lo que se tiene que hacer con tala y trabajo forzoso en tala, cero soles. El servicio de orientación para prevenir y erradicar la trata de personas y trabajo forzoso, cero soles; el servicio de autorización previa para que los adolescentes puedan realizar trabajos, cero soles; el servicio de control de flujo migratorio, también cero; el control de fronteras, lo mismo. Si de 42 servicios solamente tenemos financiados 11, entonces es natural que la trata siga creciendo en el país y es lo que viene ocurriendo", acotó.

Trata de personas sigue creciendo en ciudades

Ricardo Valdés advirtió que la trata de personas sigue creciendo en ciudades de Piura, Trujillo, Arequipa, o Lima donde, en distritos como Los Olivos, San Juan de Lurigancho, Ate, Miraflores, o Lince "tenemos explotación sexual".

"Pasa aquí en Lince, ahí se ve claramente cómo se combina la trata con otros delitos de criminalidad organizada, con control de territorio, con extorsión, con explotación sexual de mujeres. Hay pugnas entre bandas, se matan entre sí, amenazan a los negocios; tienen negocios integrados con hoteles, negocios integrados con otro tipo de servicios, hay un sector financiero involucrado también que no puede hacer nada, porque estamos por debajo de la valla de control", indicó.

Asimismo, resaltó que los migrantes que llegan al país "bajo grandes condiciones de vulnerabilidad, con muy pocos recursos" son las víctimas preferidas.

"Hay muchas mujeres jóvenes que son captadas y extorsionadas a lo largo del camino, desde Venezuela hasta aquí, y cuando llegan aquí han acumulado una deuda de traslado y son explotadas sexualmente bajo condiciones muy malas", explicó.

"En los operativos de rescate, antes no teníamos muchas víctimas extranjeras, y ahora el 85 % de las víctimas extranjeras, que son casi un tercio de las víctimas rescatadas, son venezolanas", añadió.

Finalmente, el director de CHS Alternativo advirtió la falta de albergues del Estado para víctimas de trata rescatadas que no sean menores de edad.

"No hay albergues para víctimas adultas, no hay albergues para población LGTBIQ, que también puede ser víctima de trata; solo hay cinco albergues especializados para menores de edad. Hay muchos recursos de la sociedad civil y de la iglesia que están apoyando a las víctimas de trata, pero hay una seria deficiencia (…) Por eso es que, escuchando al premier, a mí realmente me encantaría que, en cumplimiento de la ley, el premier y los ministros de la Mujer y del Interior se acerquen al Congreso de la República a cumplir con el deber de dar cuenta ante el pleno", puntualizó.