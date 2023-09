Aumentan a 859 mil los casos de menores de edad que sufrieron acoso sexual en línea durante el 2022

Los riesgos de acoso sexual en línea contra menores de edad han aumentado, al punto de tener más de 859 mil niños, niñas y adolescentes que recibieron mensajes con contenido sexual en el 2022, según una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y CHS Alternativo a madres y padres de familia. Esto representa un aumento de 143 mil casos más que en el 2021. Especialistas señalan que estas situaciones pueden ocasionar conductas depresivas en los menores que se podrían replicar en su vida adulta.

"Después de la pandemia, se intensificó el uso de la virtualidad por parte de los jóvenes. Esta situación no vino acompañada de los contenidos preventivos necesarios ni se explicaron bien los riesgos que conlleva el uso del internet. Ahora, [que los menores de edad] buscan tener la mayor cantidad de redes sociales o establecer nuevos contactos, se incrementa el riesgo [de acoso sexual en línea], explica Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo.

Actualidad Una manera de evitar o atenuar estas situaciones es a través de una comunicación cercana entre cuidadores y menores de edad, recomienda Fiorella Rusca, psiquiatra de niños y jóvenes.

¿Qué más nos dicen las cifras del estudio? La cantidad de menores a los que se les pidió una foto o video mostrando su cuerpo en internet pasó de 286 mil casos en el 201 a 501 mil casos en el 2022; es decir, casi el doble. Mientras que a los que les pidieron tener relaciones sexuales por internet pasó de 214 mil en 2021 a 286 mil en el 2022. Esto es aún más grave cuando revisamos la cantidad de niños a los que les pidió tener relaciones sexuales en línea: 280 mil menores de edad.

Los riesgos a los que se enfrentan las víctimas no son leves, señala Valdés, pues son los primeros pasos para cometer delitos más graves como la extorsión. "Estas imágenes tienen un precio en el mercado internacional de la pornografía. El riesgo principal es que el menor de edad se convierta en una víctima permanente porque lo que aparece en la deepweb no se borra nunca. Lo otro es que sea incluido en redes de explotación sexual o de trata de personas", añade.

Reglamento en espera

En diciembre del 2019 se publicó la Ley 31664 "Ley de promoción para el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicaciones por niños, niñas y adolescentes", que obliga a las empresas de telecomunicaciones a informar a sus usuarios sobre la posibilidad de instalar filtros parentales para que los menores de edad no ingresen a revisar contenidos pornográficos o violentos.

También indica que los propietarios o administradores de cabinas públicas de internet, hoteles, restaurantes y aeropuertos que brinden internet grautito a sus usuarios cuenten con "registros y filtros mínimos para que no se pueda acceder a páginas web, canales de conversación o cualquier otra forma de comunicación en red, de contenido y/o información pornográfica".

Pese a que han pasado nueve meses desde su promulgación, la ley aún no se ha reglamentado por lo que no se puede implementar. Y este reglamento resulta clave para definir en qué escenarios actuará, pues se debe evitar que la regulación sea un factor restrictivo, opina Erick Iriarte, abogado especializado en derecho digital. "Uno puede escoger una herramienta de bloqueo, pero esta no va a ser absoluta (...) Los filtros podrían tener falsos positivos, imagínate que alguien filtre una página de anatomía o educación sexual confundiéndola con una página pornográfica", analiza.

En esa línea, el experto refiere que los entornos digitales avanzan mucho más rápido que la normativa, por lo que también se debe complementar con una educación basada en el respeto y una currícula escolar que vaya creando una cultura de ciberseguridad y de protección de datos personales.

Por su parte, Ricardo Valdés, representante de CHS Alternativo, sostiene que esta ley "agrega una nueva definición en la que cualquier tipo de abuso o acoso sexual que se de a través de medios tecnológicos es considerada violencia contra la niñez o adolescencia". "Esto incluye también videojuegos en línea o los chats que existen al interior de estas plataformas", especifica.

Síntomas depresivos y ansiosos como consecuencia del acoso sexual en línea

Los efectos del acoso sexual en línea, así inicien a través de grooming (acoso sexual de una persona adulta a un menor de edad) o de sexting (compartir mensajes o fotos sexualmente explícitas), pueden ser complejos.

"Una vez que las fotos o videos circulan por internet pueden generarse situaciones de burla, difamación, ciberbullying e, incluso, chantajes o extorsión [contra los jóvenes]. Esto ocasiona síntomas depresivos, ansioso, dificultades para dormir, sentimiento de culpa, abandono social, bajo rendimiento académico e incluso autolesiones", detalla la médico psiquiatra de niños y adolescentes Fiorella Rusca.

Estos síntomas, si no se detectan oportunamente, se pueden volver más crónicos hasta la vida adulta, indica la especialista."Podemos encontrar adultos con trastorno de estrés post traumático luego de ser víctimas de este tipo de acoso sexual, por lo que se va a requerir de intervenciones psicoterapéuticas especializadas para poder superarlo", comenta.

Por ello, recomienda que la mejor manera de evitar estas situaciones o atenuar su gravedad es tener una comunicación cercana entre los cuidadores y los menores. "A través de un vínculo de confianza y escucha, siempre supervisando con quienes se comunican a través de las redes sociales. [Procuremos] evitar el autoritarismo y amenazar a los menores en casa porque eso solo genera miedo y rechazo a contar. Debemos hablar sobre estos temas en familia y en escuela, denunciar estas situaciones y buscar ayuda profesional", finaliza.