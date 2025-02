Más de 200 puentes colapsados o dañados por las lluvias en Perú en los últimos tres meses

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El colapso del puente de Chancay, que dejó tres personas fallecidas hasta el cierre de este informe, ha puesto en evidencia la falta de mantenimiento e inspección de los puentes en todo el Perú. Pese a que desde hace varios años se advirtió sobre esta situación desde diversas entidades, los últimos hechos registrados han demostrado que las acciones que se tomaron no fueron suficientes, sobre todo durante la época de lluvias.

Entre diciembre del 2024 y febrero de este año, ya se han reportado 217 puentes peatonales y vehiculares afectados o destruidos por las lluvias, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) hasta el 17 de febrero.

Puentes en riesgo al norte del Perú

En Lambayeque aún no se ha terminado la construcción de "Puente Reque", uno de los más importantes de la región y que cruza el río del mismo nombre, indica el gobernador de esta región, Jorge Pérez. "La concesión la tiene Covisol hace 15 años y solo ha avanzado con el 40% de obra. El Puente Reque es, en realidad, un puente modular que se puso hace muchos años, pero se ha quedado como un puente perenne", señala.

Tampoco se ha aprobado la construcción del "Puente Juana Ríos", que conecta Lambayeque con Cajamarca y donde, durante las lluvias, se activan quebradas que ponen en riesgo la vida de las personas, agrega el gobernador. "El puente Juana Ríos hasta ahora no se hace. Es solo un badén [superficie elevada para que transiten los autos] y siempre hay muertos cada vez que crece el río. La última vez murieron dos policías y todos los años las personas que vienen en sus carros mueren porque son arrastrados y aguas abajo se ahogan", menciona.

Badén Juana Ríos está a la espera de que se apruebe la construcción del puente en Lambayeque. Cuando crece el caudal del río se vuelve inseguro para las personas. | Fuente: Andina

En Tumbes la situación es similar. El gobernador de esta región, Segismundo Cruces, alerta que los principales puentes también están en riesgo. "En los dos años que llevo como gobernador he visto que han venido los señores inspectores [del MTC] y dicen que los puentes sí tienen la viabilidad y pueden soportar [la carga]. Yo tengo conocimiento, porque soy ingeniero civil y he tenido acceso a documentos, de que el Puente de Sarumilla, el Puente de Piedritas y el Puente de Bocapán están en un alto riesgo de colapsar", detalla.

A esto se le agrega que el Puente Tumbes tiene 60 años de antigüedad y no ha recibido el mantenimiento adecuado. "No ha tenido un examen exhaustivo. Si bien la característica que tiene es de un puente que se ve bien, nosotros que somos usuarios diarios del puente vemos que no lo está, porque el puente ya ha cedido en un lado de la manga", menciona.

Puente Tumbes, toma registrada el 12 de febrero del 2025. | Fuente: RPP Noticias

Se advirtió sobre más puentes en riesgo de colapso

Estos no son casos aislados. En 2023 la Contraloría General de la República alertó sobre el posible colapso de, al menos, 10 puentes ubicados en Lima Provincias, Junín, Pasco, Moquegua y Áncash. Según los informes de control de esta entidad, se encontraron fallas estructurales mayores, demora en la construcción de los puentes y expedientes técnicos que no cumplían con los requisitos del Manual de Puentes del Ministerio de Transportes (MTC).

Entre junio y octubre del 2024, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) también advirtió sobre el posible colapso de cuatro puentes ubicados en el Proyecto Tramo 2 del IIRSA Centro, en la vía que conecta Lima, Pasco y Junín, y por la que transitan 15 000 vehículos al día.

"Debe precisarse y recordarse que OSITRAN, en su calidad de organismo supervisor de la infraestructura, viene advirtiendo –de manera reiterada y desde hace varios años– de la situación de riesgo ante la posibilidad de colapso de dichos puentes, con el fin de motivar acciones inmediatas sobre las referidas estructuras, en resguardo de la vida y la integridad de los usuarios que hacen uso de dichas importantes vías", mencionan en el informe al que accedió RPP Data.

Al cierre del 2024, según información del MTC, se inició la reparación de al menos tres de esos puentes: el puente Sechín en Áncash, los puentes Eduardo de Habich y Llican en Lima Provincias, y el puente Montalvo en Moquegua.

Oficio de OSITRAN advirtiendo la situación de los puentes vehiculares de IIRSA Centro. | Fuente: RPP Data

"No se hace mantenimiento ni inspección a los puentes"

El principal problema de los puentes en el Perú recae en que las inspecciones que realizan las concesionarias y Ministerio de Transportes -como ente rector- solo se hacen de forma superficial y no en profundidad, sobre todo en los puentes antiguos, indica el ingeniero Alejandro Sánchez, miembro de la comisión de transporte del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú.

"Lo que se tendría que hacer son inspecciones con mayor amplitud, que cada determinado tiempo los contratistas y los concesionarios realicen inspecciones especiales, con equipos que permitan verificar la estabilidad [de la estructura] y eso es algo que no se está haciendo", sostiene el experto.

Agrega también que "solo se obliga a los proyectos nuevos de puentes a hacer un estudio de verificación, de socavación y de condiciones hidráulicas", pero que a los puentes que ya existen no se les exige lo mismo. "No basta con que el puente sea seguro visiblemente en la estructura, hay que asegurarnos que sea seguro en la parte que no se ve, es decir, en la cimentación", detalla a RPP Data.

Según el Manual de Puentes del MTC, que está vigente en el Perú, el mantenimiento de estas vías debería hacerse cada tres años en promedio; sin embargo, pese a las intensas lluvias, esto no se está cumpliendo, señala el ingeniero civil de la PUCP Luis Morán.

"A los puentes no se les hace inspección o si se hace es muy puntual. El 95% de nuestros puentes se caen por problemas hidráulicos, a diferencia de otros países donde se caen por sismos. En el Perú hemos tenido sismos grandes y medianos y no se han caído, el problema está en el paso de agua de puentes que cruzan ríos", detalla.

El experto agrega que esta situación se repite casi todos los años en la temporada de lluvias, y que no se está invirtiendo lo suficiente en la inspección y prevención. "Si seguimos haciendo, no esperemos que la situación cambie. Los puentes se están haciendo con serios problemas de diseño y construcción. Desde el Fenómeno El Niño de 1983 vienen dándose estos colapsos, tenemos que darle una solución integral", detalla.

El colapso del Puente de Chancay es solo una advertencia más de una realidad que se conoce, como mencionan los expertos. Puentes que ceden, pueblos aislados y vidas que se pierden por falta de prevención y acción oportuna.