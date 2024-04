Médicos Serums ya no dan examen para acceder a dicho servicio

El Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) es una labor sacrificada y pocas veces reconocida, a la cual, según especialistas, un médico debe llegar preparado académica y emocionalmente para servir a la población más apartada y vulnerable del país.

Para que un médico se convierta en "serumista", deberá participar de un concurso público y, de salir seleccionado, brindará su labor profesional por un año en algún establecimiento público tras lo cual tendrá posiblidades de acceder a otras plazas, capacitaciones y especilizaciones con ayuda del Estado. Al menos, eso era.

El pasado 11 de abril, el Ministerio de Salud aprobó una medida que permite a los profesionales de la salud ingresar al Serums, a pesar de no haber aprobado el examen nacional de su carrera, que forma parte de los requisitos para ingresar a este servicio.

Se trata de una evaluación escrita implementada por la Asociación Peruana de Facultades de Medicina desde el año 2003. Consiste en 180 preguntas de opción múltiple sobre materias como medicina general, cirugía, pediatría, ginecología, salud pública y ciencias básicas.

Según el doctor Miguel Farfán Delgado, presidente de la institución evaluadora, un estudiante de último año debe tener conocimiento en estos temas para que su servicio sea un aporte y no una carga en el ya debilitado sector salud.

"Lo que queremos es evitar que aquellos médicos que van a participar de la evaluación de un paciente, cometan algún tipo de error y tengan problemas. Mire, van a encontrar pacientes de todo tipo de enfermedad, pacientes pediátricos , problemas gineco obstétricos , mujeres embarazadas, partos, problemas que van a presentarse desde el punto de vista quirúrgicos", señaló.

Según el Colegio Médico del Perú, aproximadamente el 45 % de los egresados de medicina pasan con éxito el examen nacional. Si el resultado se compara con los resultados por universidades, la cifra es preocupante, ya que hay escuelas de medicina que tienen hasta un 70 % de alumnos reprobados.

¿Cuáles podrían ser las causas de estos resultados?

Para Percy Mayta Tristán, investigador y director de gestión de proyectos y promoción de la investigación de la Universidad Científica del Sur, la educación médica, al igual que otras carreras, también ha sido afectada por las llamadas contrarreformas universitarias. Según sostiene, en el Perú no existe el licenciamiento para escuelas de medicina y las acreditaciones internacionales aún están en proceso. Entonces, ¿cómo garantizamos la calidad educativa?

“Si no puedo asegurarlo por el lado del licenciamiento porque el Congreso lo anuló , y la acreditación tarda dos o tres años en tener resultados globales , entonces vayamos directamente al estudiante o egresado y por eso es la importancia que el examen nacional de medicina sea aprobado para poder ejercer”, dijo.

A pesar de los cuestionamientos, el Ministerio de Salud insiste en permitir que médicos que no aprobaron el examen nacional para acceder al Serums ocupen, a toda costa, más de 9000 plazas para servicio a la comunidad. Según argumenta el sector, esto se debe a que existe el riesgo de que los puestos queden vacantes y no se pueda atender a las localidades más alejadas del país.

Existen dos tipos de Serums: el primero es el remunerado, en el cual se le paga al profesional que ha aprobado satisfactoriamente el examen de medicina. En segundo lugar, está el equivalente, donde se ofrece la plaza junto con un seguro de salud.

El decano del del Colegio Médico del Perú, Pedro Riega, hace una distinción sobre estas diferencias que podría haber motivado la decisión del Ministerio de Salud.

"El Estado identificó nueve mil plazas necesarias para cubrir una atención de salud a la comunidad y en lugar de implementar 9 mil plazas dignas para que todos los médicos del país puedan concursar , lo que están haciendo es usar esta oportunidad para ellos porque son plazas que no le cuestan un centavo al Estado", explicó.

Si el primer nivel de atención de salud en el país ya presenta significativas brechas en infraestructura y servicio profesional, la medida adoptada por el Estado parece no ser congruente con la necesidad de que la población, especialmente la menos favorecida, sea atendida por médicos que no reciben remuneración o que no pueden demostrar los conocimientos profesionales y académicos necesarios para tan noble labor.

En palabras del titular del sector Salud, César Vásquez, se ha mejorado el sistema buscando la capacitación del médico sin restringirlo al resultado de un examen a fin de que las plazas Serums sean adjudicadas y las poblaciones más alejadas puedan ser atendidas. ¿Pensarán lo mismo los pacientes?