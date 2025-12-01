José Luis Pérez Guadalupe advierte que militarizar o cerrar la frontera con Chile no soluciona el problema de la migración irregular

Tras la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre Chile y Perú, ambos países sudamericanos anunciaron una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad en la zona limítrofe.



El encuentro, encabezado por los cancilleres Alberto van Klaveren (Chile) y Hugo de Zela (Perú), culminó con acuerdos para mejorar la gestión migratoria, ampliar el intercambio de información policial y avanzar hacia patrullajes conjuntos entre Carabineros, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Policía Nacional del Perú (PNP).



En este contexto, el exministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), José Luis Pérez Guadalupe, analizó el impacto regional de la crisis migratoria y los discursos políticos que se esgrimen en Chile en medio de las elecciones presidenciales.



En una entrevista con el programa Las cosas como son, de RPP TV, consideró que propuestas como las del candidato ultraderechista chileno José Antonio Kast, centradas en la expulsión de migrantes irregulares, podrían ser difíciles de ejecutar.



“Kast ha planteado claramente el tema de la criminalización de la migración irregular. A todas las personas que hayan entrado irregularmente a Chile les ha dicho que se preparen porque van a ser detenidas y expulsadas. Pero la expulsión va a ser complicada de llevarla a cabo: ¿a dónde las va a expulsar si Chile no tiene frontera con Venezuela?”, advirtió.

Pérez Guadalupe recordó que la mayor parte de los migrantes irregulares en Chile y Perú son venezolanos, aunque enfatizó que existe también un influjo previo de migración colombiana asociado a la criminalidad. Explicó que la irrupción de la banda criminal venezolana Tren de Aragua encontró a ambos países sin redes criminales de grandes dimensiones.



“Chile tenía 6 homicidios por cada 100 000 habitantes y Perú ahora tiene 8, pero (el país sureño) subió de 3 a 6 en pocos años. Entonces, esas muertes violentas se deben, sobre todo, no exclusivamente, a la entrada de una migración extranjera. Dentro de este gran flujo de hermanos venezolanos que salió de su país por motivos sociales, políticos, hasta de hambre, venía también una emigración delictiva venezolana”, expresó.



¿Cómo solucionar el tema de la inmigración irregular?

El también exjefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) habló del panorama carcelario en Chile. “En 2017, en el Perú había 50 internos venezolanos; hoy son más de 4 500. Y en Chile, la mayor cantidad de presos siempre han sido bolivianos y peruanos. Después aumentaron los reos colombianos, y ahora el primer lugar lo ocupan los venezolanos”, prosiguió.



Para el exministro, este problema ha provocado una “gran sensación de inseguridad” en ambos países, que ahora domina la agenda electoral. “En Chile, igual que en el Perú, es el primer tema en los debates políticos”, dijo.



Cuando se le consultó sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario que permita el retorno de migrantes hacia Venezuela, Pérez Guadalupe respondió: “Bajo todo punto de vista es bien difícil, logística y políticamente”.



Sostuvo que la postura peruana es sólida al señalar que el problema migratorio en la frontera se originó en Chile, y que cada país tiene el derecho y deber de resguardar sus fronteras. Sin embargo, advirtió que medidas como militarizar o cerrar pasos fronterizos solo “tapan una avalancha, pero no solucionan el problema. “La solución tiene que ser política y también regional”, añadió.