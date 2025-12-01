Senador chileno electo sobre situación en frontera Tacna-Arica: "Perú, en este minuto, nos está diciendo lo que hay que hacer"

Una mayor cantidad de migrantes se registró en la frontera con Chile este lunes, 1 de diciembre, en el tercer día del estado de emergencia decretado por el Gobierno peruano en los distritos limítrofes de Tacna, para lo cual se ha dispuesto reforzar la seguridad en la línea de la Concordia.

RPP pudo constatar in situ que aproximadamente 40 a 45 personas permanecen en el lugar, entre hombres, mujeres y niños con equipaje, tras haber llegado la noche del domingo, acondicionando carpas y sábanas para poder descansar, a la espera de lo que decidan autoridades peruanas y chilenas respecto a su situación.

Asimismo, se reportó que 15 personas permanecen detenidas en el complejo fronterizo chileno Chacalluta, evitando que sigan su avance hacia territorio sureño.

Efectivos de la Policía Nacional vienen resguardando la zona fronteriza; sin embargo, hasta estas horas no hay registro de personal del Ejército peruano, a diferencia del último domingo, donde se desplazó un importante contingente.

En el punto también se encuentra personal de los Carabineros de Chile, quienes llegaron en gran número a diferencia de los días previos y desplazaron a algunos migrantes a un costado de la vía.

Senador electo pide cooperación entre Perú y Chile

Al lugar también llegó el senador electo del Partido Republicano de Chile, Rodolfo Cárter, quien exhortó al presidente Gabriel Boric "tener la misma proactividad" que el Gobierno peruano respecto a la situación.

"Perú en este minuto nos está diciendo lo que hay que hacer, tomar medidas que a veces son difíciles, pueden ser complejas, pero lo peor que se puede hacer es no hacer nada. Hoy día estamos en el peor de los mundos. Hay migración descontrolada, hoy día algunas personas quieren salir del país en condiciones muy precarias. Tenemos que trabajar mucho más cerca del Perú porque compartimos el mismo problema. Y finalmente entender que los problemas no se solucionan evitándolos, sino que enfrentándolos", expresó.

Según Cárter, existe una "falta humanitaria" con los ciudadanos chilenos, quienes "viven agredidos por la inmigración ilegal"; pero a la vez, los migrantes son "las segundas víctimas", siendo objeto de tráfico de personas y explotación laboral, por lo que tienen derecho a retornar a sus países de origen bajo un conducto legal.

"Entre todas las democracias del continente tenemos que ponernos de acuerdo con nuestros hermanos peruanos, con un presidente que se ha puesto los pantalones y que ha decidido enfrentar el problema que los peruanos, al igual que los chilenos, tienen hace años (...) Yo esperaría que (en Chile se) actúe en forma mucho más proactiva como lo está haciendo el presidente peruano", manifestó.