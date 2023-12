Familiares de uno de los nueve fallecidos durante ataque a la minera Poderosa exigen exhaustiva investigación

Actualidad Minera Poderosa: Familiares de uno de los nueve fallecidos exigen exhaustiva investigación

Los familiares de Alan Taypecahuana Valenzuela solicitaron este domingo a las autoridades agilizar el trámite conseguir que el cadáver del joven pueda ser trasladado desde Trujillo a Lima, así como celeridad en las investigaciones para dar con los responsables de su muerte. Él es una de las nueve víctimas que dejó el atentado ocurrido en la minera Poderosa en Pataz.

Licia Palomino Delgado, cuñada de la víctima, afirmó que la minera Poderosa no les informó de lo ocurrido, sino que se enteraron a tráves de la prensa.

"Queremos que se agilice el traslado del cuerpo de mi cuñado Alan. Eso estamos pidiendo y que se haga justicia. No tenemos ninguna comunicación señorita, ya el cadáver se encuentra en Trujillo, en la Morgue. Mi esposo no puede entrar todavía a verlo porque no tienen autorización de la empresa", señaló a RPP.

Alan Taypecahuana Valenzuela formó parte del ejército durante tres años y desde hace doce meses laboraba en la minera Poderosa como seguridad, según sus familiares. Sin embargo, en este mes ya pensaba en dejar el empleo.

Un ataque con explosivos contra la compañía minera Poderosa en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, dejó al menos nueve trabajadores muertos y 15 heridos.

El Ministerio del Interior informó que alrededor de la 1:00 a. m., un grupo de delincuentes armados incursionaron en las instalaciones de la mina, enfrentándose "de manera violenta" a la seguridad interna de la compañía.

"Dichos sujetos ingresaron al socavón de la mina, haciendo uso de cargas explosivas, lo que provocó el lamentable fallecimiento de 9 personas y dejó heridas a otras 15", precisó.

El Mininter dispuso a través de la Policía Nacional el inmediato traslado de un contingente de efectivos de las fuerzas especiales a fin de “intensificar las operaciones en la zona” junto con el personal policial de la mencionada región.

"Hay un desgobierno"

Aldo Carlos Mariño, alcalde de Pataz, calificó este hecho como un “acto terrorista”. Asimismo, indicó que se nota que hay un “desgobierno” y ausencia de las autoridades del Gobierno central en esta zona del norte del país.

“Es algo muy doloroso y preocupante, un acto terrorista lo que ha ocurrido en el distrito de Pataz. En verdad esto hace notar el desgobierno. Hace notar que no tenemos presidente de la República, que no tenemos ministro del Interior. Esto ya colapsó, ya se salió de control”, afirmó la autoridad.