Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Ministro de Salud: "Julio es un mes sangriento. Todos los opositores quieren tumbarnos" [VIDEO]

El ministro de Salud, César Vásquez Sánchez, calificó a este periodo del año como un “mes sangriento”, debido a que opositores buscan sacar a los políticos de sus cargos.

El titular del Minsa dio estas declaraciones durante su visita a la ciudad de Trujillo, en la región La Libertad, donde lideró una mesa técnica para conocer la situación actual del hospital Belén.

“No quieren que continuemos. Julio es un mes sangriento. Ya no queremos que llegue julio porque hay mensaje a la Nación, se anuncian cambios de Gabinete. Todos los opositores, o los que ven afectados los intereses con nuestro trabajo, quieren tumbarnos”, dijo el ministro.

Publicación del reglamento de medicamentos genéricos

César Vásquez también indicó que hay una campaña en contra de la gestión y sindicó a las farmacéuticas detrás de ello, ante la próxima publicación del reglamento de medicamentos genéricos.

“Las cadenas farmacéuticas no quieren que este mes nosotros aprobemos el reglamento de la ley de medicamentos genéricos. El Congreso nos ayudó en esa lucha y pudimos aprobar la ley de medicamentos genéricos. Estamos haciendo el reglamento y tenemos hasta el 31 de julio para aprobarlo. No me van a detener con estas campañitas. Voy a aprobar ese reglamento porque yo estoy aquí para defender el bolsillo del pueblo”, dijo a la prensa.

Por lo pronto, en Trujillo se da una mesa técnica en el Hospital Belén en búsqueda de proyectos de mejoras para el recinto que bordea los 500 años de antigüedad.