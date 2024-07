César Vásquez: "Dina Boluarte evita declarar porque le preguntan por cuestionamientos de un sector politizado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gobierno En su viaje a China, Boluarte ofreció una entrevista a un medio local, mientras que en nuestro país ha decidido por guardar silencio

En la inauguración de un centro de salud comunitario en Santa Clara, en el distrito limeño de Ate, el ministro de Salud, César Vásquez, dijo que los motivos por los que la mandataria Dina Boluarte no responde a la prensa de nuestro país es porque se le pregunta por cuestionamientos que vienen "de un sector politizado".

"La presidenta evita muchas veces participar de declarar porque sabe y se da cuenta que en cada entrevista cosas que son más mediáticas que por temas de gestión. Son cuestionamientos que vienen de un sector politizado", dijo el titular del Minsa.

Como se recuerda, en su viaje a China, Boluarte ofreció una entrevista a un medio local, mientras que en nuestro país ha decidido por guardar silencio ante los cuestionamientos por las investigaciones en su contra.

Sadji Olazábal, hijo de amigo de la presidenta y directivo del Club Departamental Apurímac, viajó a China junto a su pareja, la regidora de Magdalena Ena Ocaña, y participó de una cena oficial durante la visita de Boluarte a China. Al respecto, el ministro de Salud dijo que desconocía los motivos de su presencia.

"Yo soy parte de la delegación de salud. No he participado de la selección de los empresarios que van, pero he visto con buenos ojos que empresarios peruanos estén participando de estas reuniones", manifestó.

"No ha estado en la lista de invitados oficiales. Habría que preguntarle al canciller o a las personas que han estado a cargo del protocolo. Yo desconozco", finalizó.