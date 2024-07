Ministro del Interior anunció que se instalará una base policial en San Juan de Lurigancho para combatir la delincuencia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció este viernes que se instalará una base policial en la zona conocida como 'Boca de Lobo', en Huáscar, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, con el fin de combatir la delincuencia.

El anuncio lo hizo la mañana de este viernes, 12 de julio, desde San Juan de Lurigancho, donde el ministro Juan José Santiváñez se hizo presente para dar un balance de un nuevo operativo denominado 'Amanecer Seguro', que se realizó en forma simultánea en diferentes distritos de la capital y que contó con 1977 agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Quiero anunciar un tema muy importante, que hemos estado conversando con el alcalde Jesús Maldonado, para el distrito de San Juan de Lurigancho. Hoy, el señor alcalde nos va a hacer entrega formal de un local muy importante en una parte del distrito denominada casualmente 'La Boca del Lobo', un lugar donde no había mucha seguridad. En los próximos días este nuevo local, que con mucho esfuerzo la Municipalidad le está entregando a la Policía Nacional, va a disponer que 200 efectivos de la Policía, con el Escuadrón Halcones y el Grupo Terna se apersonen e instalen una nueva base policial”, dijo el titular del Interior.

Sobre equipo GPS de la Diviac

En otro momento, el ministro Juan José Santiváñez también dijo que fue por una información errónea del comando de la Policía Nacional que señaló la pérdida de un equipo GPS de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

“La información que yo di en un principio, en la cual yo me ratifico porque fue la información que me brindó el comando de la Policía, es que ese equipo no se ubicaba porque las instalaciones que tiene la Diviac son diversas. Luego el equipo se ubicó. Quien da la información a la comisión de Inteligencia de la ubicación del equipo, como bien lo ha referido el congresista (José) Cueto, soy yo. […] Ahora lo que estamos contrastando en este momento es su funcionalidad o no”, indicó.

Sobre la ley del crimen organizado

Sobre el dictamen que establece nuevos estándares para la definición de organización criminal, el titular del Miniter dijo que no puede adelantar opinión sobre este punto ya que su sector no ha brindado su posición técnica.

Sin embargo, Juan José Santiváñez sí se pronunció sobre el punto del dictamen que dice que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.

“Lo que sí puedo adelantar es que nuestra opinión siempre será en respaldo de la Policía Nacional, del debido proceso, sobre todo para garantizar que la lucha contra las organizaciones criminales sea efectiva. Como ya lo ha dicho el Ministerio Público, es importante muchas veces que la lucha contra las organizaciones criminales y la criminalidad organizada sea sorpresiva. A veces resulta importante que estos golpes contra la criminalidad también sean sorpresivos”, afirmó.