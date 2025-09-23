Titular del MTC confirma participación en reunión convocada por López Aliaga: "Vamos a ser responsables con las propuestas"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

César Sandoval confirmó que participará en reunión convocada por la MML. | Fuente: RPP

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, confirmó su participación en la reunión convocada por el alcalde Rafael López Aliaga, sobre el proyecto del tren Lima-Chosica.

“Vamos a tener la reunión, se va a llevar a cabo y, dentro del marco que siempre ha sostenido responsablemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, vamos a ser responsables con las propuestas. Vamos a hablar técnicamente como debe ser, con la cordialidad y la responsabilidad que el pueblo espera de sus autoridades”, manifestó.

“Yo no siembro ofensa, cosecho la paz y cosecho lo que llamamos nosotros, la bondad y la generosidad. Entonces, para mí, más allá de cualquier diferencia o discrepancias que deben haber, y es natural, están los temas superiores, que son los temas del desarrollo del país y en beneficio de la población”, añadió.

Como se recuerda, el pasado viernes, el alcalde Rafael López Aliaga publicó en su cuenta de X (antes Twitter), en el que invitó al titular del MTC y al jefe del Gabinete, Eduardo Arana, a una reunión técnica, “priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente”.



Ya en mi querida Patria quiero invitar, después de un largo proceso de meditación, en Madrid, Roma y Washington, al Ministro de Transportes y Comunicaciones y al Premier, a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente. — Rafael López Aliaga (@rlopezaliaga1) September 20, 2025

“Hay que actuar con las normas en la mano”

El ministro Sandoval consideró que se pueden llegar a acuerdos “en tiempos” sobre el proyecto en ciernes, pero remarcó que las autoridades no pueden dejar de actuar “con las normas en la mano”.

“Sigo pensando que hay que actuar con responsabilidad, con tecnicismo, y seguramente el alcalde lo va a entender”, manifestó el titular del MTC.

“¿Qué es lo que se necesita? Se necesita hacer las cosas bien, se necesita usar los recursos del Estado correctamente, se necesita que, para que transite un tren, hay que hacerlo correctamente”, sentenció.

Cabe mencionar que el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, ya se ha pronunciado sobre la convocatoria a diálogo, indicando que desde su despacho “vamos a dar luz verde a que esto continúe”.

“Si es que el señor alcalde de Lima Metropolitana pretende una reunión, de hecho, que vamos a hacer la reunión. Hemos convocado ya varias reuniones, el ministro de Transportes también lo ha convocado y yo, la verdad, celebro y agradezco públicamente que el alcalde metropolitano de Lima también haya aceptado que estas reuniones se den”, manifestó.

