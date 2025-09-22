Últimas Noticias
Ministro Sandoval destacó la disposición de Rafael López Aliaga para abordar técnicamente el tren Lima–Chosica

César Sandoval, en un evento público.
César Sandoval, en un evento público. | Fuente: MTC
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Por otra parte, el ministro de Transportes reiteró que no tiene intención de postular a ningún cargo público en las próximas elecciones.

El titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, saludó la disposición del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de conversar de manera seria y técnica sobre el funcionamiento del tren Lima–Chosica.

“Siempre dijimos que este proyecto debía impulsarse respetando las normas y con un enfoque técnico. Saludo la disposición del alcalde Rafael López Aliaga de sumarse a las conversaciones y estoy en contacto permanente con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para concretar rápidamente la reanudación de la mesa técnica donde la Municipalidad Metropolitana de Lima es bienvenida”, dijo el ministro.

Por otro lado, el ministro de Estado restó importancia a la última encuesta donde se desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte y recordó que Jorge Muñoz nunca figuró en los sondeos, pero resultó siendo alcalde.

Un reciente estudio de opinión pública de CPI, presentado en exclusiva para RPP, reveló que la presidenta Dina Boluarte, a menos de un año de finalizar su periodo de gobierno, registra un 93.8% de desaprobación a nivel nacional, y solo un 2.5% de aprobación.

Sandoval reiteró que no tiene intención de postular a ningún cargo público en los próximos comicios y seguirá al frente del MTC hasta que la mandataria y Eduardo Arana lo dispongan.

El ministro también se pronunció sobre el pedido de interpelación en el Congreso en su contra por supuestamente generar estancamiento en el desarrollo económico del turismo, entre otros temas. 

“Soy un demócrata, creo en la Constitución y no me salgo un milímetro de ella. El reglamento del Congreso prevé la interpelación y los funcionarios tenemos que someternos de concretarse este pedido”, señaló.

Rafael López Aliaga MTC César Sandoval Tren Lima–Chosica

