López Aliaga dice que ha "retomado la amistad" con el ministro César Sandoval para dialogar sobre proyecto del tren Lima-Chosica

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha anunciado que ha restablecido "una amistad" con el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, en el marco de la búsqueda de una mesa técnica para tratar la viabilidad del proyecto del tren Lima-Chosica.

"Con el ministro de Transportes hemos restablecido una amistad. En serio, yo lo he llamado, le he dicho al caballero: 'Mira, esto no puede ser personal. Aquí está en juego el bienestar de mucha gente'. Lo he llamado por el tren, por eso lo he llamado. Pero le he llamado también por otro tema", declaró durante la inauguración de una loza deportiva en el distrito limeño de Ate.

Como se recuerda, López Aliaga se había pronunciado a través de 'X' el pasado 19 de septiembre para invitar al ministro de Transportes y Comunicaciones y al premier "a una reunión técnica, priorizando el bienestar de Lima Este, para encontrar una solución al tema pendiente" del proyecto del tren Lima-Chosica.

Este lunes 22 de septiembre, el titular del MTC, César Sandoval, sostuvo que su sector nunca se opuso a la puesta en marcha del tren entre el Cercado de Lima y Chosica y saludó el anuncio del burgomaestre "y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes".

"Ya se verá seguramente esa reunión y así deben actuar las autoridades, con respeto, tolerancia y desde el punto de vista responsable, salvaguardando siempre la integridad, salud y vida de las personas. Saludo las expresiones del señor alcalde y su predisposición de conversar seriamente y técnicamente de los trenes", declaró el ministro a la prensa durante una reunión con alcaldes de Pataz.

Cruces entre Sandoval y López Aliaga

Meses atrás tanto el ministro César Sandoval como el alcalde de Lima, Rafaél López Aliaga, tuvieron cruces verbales sobre la ejecución del proyecto ferroviario Lima-Chosica.

El caso, que comenzó desde el mes de junio -cuando llegaron los trenes a Lima- escaló el pasado 11 de septiembre cuando la bancada de Renovación Popular acusó al titular del MTC de mentir sobre el estado de los trenes donados por la empresa Caltrain a la Municipalidad de Lima.

En respuesta, el titular del MTC aseguró que dicha ejecución tardaría más de dos años para ponerse en marcha. “Se puede trabajar la adenda con la concesionaria ferroviaria, pero esto puede tomar un poco más de dos años”, declaró.

En ese entonces, el ministro César Sandoval anunció que denunciaría por trafico de influencias a López Aliaga y los parlamentarios de Renovación Popular.