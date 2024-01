Minsa atendió más de 280 mil casos relacionados a la depresión durante el 2023, reveló médica psiquiatra

Actualidad Minsa atendió más de 280 mil casos relacionados a la depresión durante el 2023, indicó médica psiquiatra

La doctora July Caballero Peralta, directora de Salud Mental del Ministerio de Salud (Minsa), habló sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero, con el objetivo de sensibilizar y concientizar sobre esta patología de salud mental que afecta aproximadamente a 280 millones de personas en el mundo.

En Ampliación de Noticias, la médica psiquiatra indicó que el Ministerio de Salud ha registrado más de 280 mil casos atendidos por problemas relacionados con la depresión durante el 2023. Además, según los estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la prevalencia anual de episodio depresivo es cerca del 10 %.

“Los estudios publicados por el Minsa dicen que los trastornos depresivos son una de las primeras causas que generan años de vida saludable perdidos, porque afecta el funcionamiento de la persona en el ámbito educativo, familiar y laboral”, indicó la doctora.

July Caballero Peralta señaló que hay algunos síntomas que nos podrían indicar que una persona está pasando por una depresión. “Cuando la tristeza se hace muy intensa y prolonga, acompañada de otras manifestaciones, como la pérdida del interés en cosas que usualmente nos motivaban, la dificultad para poder disfrutar de las actividades diarias, alteraciones del sueño y el apetito, cansancio, entre otras, se podría decir que una persona está pasando por un trastorno depresivo”, señaló.

La especialista señaló que, si identificamos a tiempo que estamos vivienda una depresión, se puede brindar un tratamiento y evitar que se vuelva complejo. “Cuando la depresión se complica, la persona puede ausentarse del trabajo, del colegio, además del mismo sufrimiento que le causa a la persona y la familia. Puede devenir las ideas suicidas o puede llegar a quitarse la vida”, agregó.

Estigmas sobre la depresión

La doctora July Caballero Peralta indicó que hasta el momento existen muchos estigmas y estereotipos sobre la depresión, esto solo complica la situación del paciente que padece esta enfermedad de salud mental. Por ello, exhortó a tener cuidado con la frases que se utilizan.

“En este caso, el trastorno depresivo no es un tema que esté relacionado a una debilidad mental o que se pueda mejorar solo con la voluntad. A veces emitimos comentarios como “pon de tu voluntad, “tienes todo y no te falta nada”, “esto es una debilidad mental”. Esto no ayuda a que identifiquemos esta condición y pidamos ayuda oportunamente”, dijo la especialista.