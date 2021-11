Lima continúa siendo la región con más nuevos casos de COVID-19. | Fuente: Andina

De acuerdo con el último mapa de color de la COVID-19 por el Ministerio de Salud, el 82% de los nuevos casos de coronavirus corresponde a adultos jóvenes que no han recibido las dos dosis de la vacuna.

"Hemos observado en todo el país que el 82% de las personas que se infectan no tienen vacunas o no han iniciado su proceso de vacunación o no se han aplicado las dos dosis ", dijo el médico del Instituto Nacional de Salud, Javier Vargas, para RPP Noticias.

Así, se dio a conocer además que en la última semana se han reportado 3 212 nuevos casos de COVID-19 y que la región de Lima continúa siendo la que registro mayores casos.



A esta le siguen Callao y Piura. A nivel de Lima Metropolitana, el distrito de Magdalena del Mar es que ha registrados mayor nuevos casos. Le siguen Cercado de Lima, Los Olivos y San Juan de Lurigancho.





Carnet de vacunación

La vacunación en Perú avanza buen ritmo, por ello, el Gobierno ha anunciado nuevas medidas para garantizar la protección de todos, lo cual incluye porta el carnet de vacunación.

El carnet de vacunación lo expide el Ministerio de Salud a las personas que hayan recibido la primera dosis o las dos dosis del inmunizante. Sin embargo, tener la pauta completa será requisito para acceder a algunos servicios.

Cómo descargar el carnet de vacunación 2021

Si ya te vacunaste, puedes ingresar al siguiente enlace para descargar tu carnet de vacunación: Aquí.

En la plataforma del Ministerio de Salud deberás colocar el tipo y número de documento de identidad que posees, fecha de nacimiento y fecha de emisión de tu DNI.

De inmediato, te redirigirá a una página en la que podrás ver tus datos personales y las vacunas que has recibido. Allí, deberás hacer clic en "Ver detalle".

Luego, podrás descargar tu carnet de vacunación haciendo clic en "Ver certificado" o utilizando el código QR con tu smartphone.





