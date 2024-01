Negativa de población a vacunarse contribuye a aumento de casos de COVID-19, dice decano del Colegio Médico

Actualidad Raúl Urquizo: "invocamos a la población que vaya a vacunarse"

Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú (CMP). | Fuente: RPP

El decano del Colegio Médico del Perú (CMP), Raúl Urquizo, consideró este miércoles que la negativa de la población a completar su esquema de vacunación y la falta de pruebas de descarte en centros de salud son factores de aumento de casos de la COVID-19.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, el médico afirmó que CMP se encuentra alarmado por el número de casos de COVID-19 que ha aumentado significativamente en las últimas semanas.



"Eso se debe a varios factores. Primero, la gente no quiere vacunarse, que de acuerdo al Ministerio de Salud tenía una meta bastante alta, pero no llega siquiera a tres millones de personas, sobre todo las personas de riesgo, (...) lo segundo es de que los centros de salud que han querido hacer las pruebas no hay material suficiente tanto en Seguridad Social como en el Ministerio. Entonces, invocamos a la población que vaya a vacunarse", dijo.

Aumento de casos de COVID-19 | Fuente: Andina

Raúl Urquizo precisó que otra infección respiratoria en esta época es la influenza, cuya sepa cambia cada año. Por esta razón, afirmó, es necesario vacunarse todos los años, sobre todo los niños mayores de 6 meses y las personas mayores de 60 con comorbilidades.

"Como los signos y síntomas (de influenza y COVID-19) son muy parecidos: resfrío, dolor de cabeza y fiebre. Uno dice 'es un resfrío' y realmente puede ser la COVID-19. Entonces la recomendación que estamos dando como Colegio es primero vacunarse. Una dosis, que es la bivalente que cubre unos meses de protección. Lo segundo, si uno no sabe si es influencia o qué, usar mascarilla, así sea en la casa, ventilación, y evitar aglomeración de gente, sobre todo en los buses donde la contaminación es mayor. Ante la duda que vayan a un centro de salud", expresó.

"Minsa salir con mayor ímpetu"

El decano de la CMP solicitó también al Ministerio de Salud ampliar los horarios en los puntos de vacunación contra la COVID-19, influenza o neumonía, ya que es insuficiente el esfuerzo de hacerlo los sábados y domingos.

Además, Raúl Urquizo propuso que los colegios funcionen como centros de vacunación, aprovechando que se encuentran sin funcionar y están cerca de las viviendas. Esto, planteó, como parte de un amento de puntos de vacunación.

"Lo fundamental es que el Ministerio de Salud debe salir con mayor ímpetu, con mayor fuerza de que vayan a vacunarse y que la gente tome conciencia que la vacuna es fundamental contra esta enfermedad, porque esta enfermedad ha venido a quedarse en el Perú y en el mundo y no podemos confiarnos", manifestó.