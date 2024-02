"No es muy inteligente" aplicar medidas antiterroristas contra el crimen organizado , dice exviceministro

Policiales / Crímenes Nicolás Zevallos: "El crimen organizado tiene un objetivo concreto: generar plata"

Nicolás Zevallos, exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV) | Fuente: RPP

El exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia (ICEV), Nicolás Zevallos, advirtió este jueves que contra el crimen organizado no se puede utilizar la misma estrategia que combatió al terrorismo, ya que tiene objetivos económicos y no ideológicos.

En entrevista con Ampliación de Noticias, analizó la lucha contra el crimen organizado tras propuestas como reabrir el penal El Frontón, restablecer los fiscales y jueces sin rostro, y la amnistía para el personal de las FFAA y Policía Nacional.

"A diferencia del terrorismo el crimen organizado tiene un objetivo concreto que es generar plata. Es un negocio. Cuando ese elemento aparece de por medio, lo que hay de por medio es un fin material o un fin lucrativo, hay intereses que van a tratar de que esa actividad se mantenga. No es posible, no es muy inteligente aplicar medidas semejantes ante el terrorismo en un fenómeno totalmente distinto con objetivos distintos. No políticos, sino económicos. Hay que cambiar totalmente la lógica de trabajo", dijo.

Nicolás Zevallos planteó un control más activo y efectivo para generar incentivos negativos para la actividad criminal y que sea "más costoso ser un criminal organizado". Recordó que un momento en el Perú donde se obtuvo resultados muy interesantes frente al crimen organizado fue cuando se independizó la figura de lavado de activos y la pérdida de dominio.

"No podemos hacer símiles tan ligeros en el terrorismo y crimen organizado porque son lógicas muy diferentes", insistió.

El exviceministro de Seguridad Pública argumentó que es necesario fortalecer la capacidad policial y fiscal. Además, planteó "romper pronto" la discusión absurda entre "dos cuerpos: de seguridad y de justicia" indispensables para la lucha contra el crimen organizado.

"Se puede comenzar definiendo prioridades. La prioridad puede ser el crimen organizado en una zona del país. Y a esa zona del país, que puede ser La Libertad en el marco de esta exigencia de un estado de emergencia, construir un grupo de tarea específicamente para esa localidad", expresó.