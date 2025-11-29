Osiptel reporta caída de 27 % en activaciones de nuevas líneas móviles tras medidas adoptadas durante el estado de emergencia

Osiptel indicó que la reducción se produjo en un periodo marcado por el refuerzo de controles, la intensificación de operativos y de intervenciones en centros comerciales, así como por el aumento de incautaciones de celulares, entre otras medidas.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó una reducción del 27 % en las activaciones de nuevas líneas móviles durante el primer mes del estado de emergencia, como resultado del incremento de controles, operativos y otras acciones para combatir la activación irregular de chips.

La disminución -que no toma en cuenta la portabilidad- se compara con el promedio del mes previo al estado de emergencia y constituye uno de los primeros indicadores del impacto de las medidas extraordinarias aplicadas al corte del 19 de noviembre.

De acuerdo con el análisis por empresa, Integratel, Claro y Entel registraron reducciones promedio cercanas al 30 % en las activaciones de líneas móviles.

En contraste, Bitel mostró una caída menor, alrededor del 9 %, atribuida a su mayor presencia en zonas rurales, donde la presión sobre la venta informal es menos intensa.

El Gobierno ha reforzado los operativos en centros comerciales, mercados y zonas de alto flujo, además de intensificar las incautaciones de equipos móviles.

En este escenario, el Osiptel cumplió un rol fundamental al proporcionar información especializada, capacitar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público en el uso de datos, y fortalecer sus labores de supervisión.

Asimismo, el organismo recordó que el 30 de septiembre el Congreso promulgó la Ley N.° 32451, que establece una pena privativa de libertad para quienes comercialicen o realicen contrataciones de servicios móviles de manera ambulatoria.

“Esta fuerte medida disuasiva y otras actividades multisectoriales, hicieron que, hasta el 21 de octubre, las nuevas contrataciones de líneas móviles cayeran en 6 %. El riesgo que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del ejecutivo, hizo que se redujeran las altas de los servicios”, refirió el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén.

A ello, agregó que la declaratoria del estado de emergencia del 21 de octubre, junto con el efecto de la Ley N.° 32451, el trabajo regulatorio y de fiscalización, así como el despliegue de acciones multisectoriales en materia de seguridad ciudadana, han generado un impacto estadístico significativo en la reducción de nuevas activaciones de líneas móviles.