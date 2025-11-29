Últimas Noticias
Osiptel reporta caída de 27 % en activaciones de nuevas líneas móviles tras medidas adoptadas durante el estado de emergencia

| Fuente: Andina
Osiptel indicó que la reducción se produjo en un periodo marcado por el refuerzo de controles, la intensificación de operativos y de intervenciones en centros comerciales, así como por el aumento de incautaciones de celulares, entre otras medidas.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) informó una reducción del 27 % en las activaciones de nuevas líneas móviles durante el primer mes del estado de emergencia, como resultado del incremento de controles, operativos y otras acciones para combatir la activación irregular de chips. 

La disminución -que no toma en cuenta la portabilidad- se compara con el promedio del mes previo al estado de emergencia y constituye uno de los primeros indicadores del impacto de las medidas extraordinarias aplicadas al corte del 19 de noviembre.

De acuerdo con el análisis por empresa, Integratel, Claro y Entel registraron reducciones promedio cercanas al 30 % en las activaciones de líneas móviles. 

En contraste, Bitel mostró una caída menor, alrededor del 9 %, atribuida a su mayor presencia en zonas rurales, donde la presión sobre la venta informal es menos intensa.

El Gobierno ha reforzado los operativos en centros comerciales, mercados y zonas de alto flujo, además de intensificar las incautaciones de equipos móviles. 

En este escenario, el Osiptel cumplió un rol fundamental al proporcionar información especializada, capacitar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y al Ministerio Público en el uso de datos, y fortalecer sus labores de supervisión.

Asimismo, el organismo recordó que el 30 de septiembre el Congreso promulgó la Ley N.° 32451, que establece una pena privativa de libertad para quienes comercialicen o realicen contrataciones de servicios móviles de manera ambulatoria.

“Esta fuerte medida disuasiva y otras actividades multisectoriales, hicieron que, hasta el 21 de octubre, las nuevas contrataciones de líneas móviles cayeran en 6 %. El riesgo que los vendedores sean arrestados, junto a otras medidas del ejecutivo, hizo que se redujeran las altas de los servicios”, refirió el presidente ejecutivo (e) del Osiptel, Jesús Guillén.

A ello, agregó que la declaratoria del estado de emergencia del 21 de octubre, junto con el efecto de la Ley N.° 32451, el trabajo regulatorio y de fiscalización, así como el despliegue de acciones multisectoriales en materia de seguridad ciudadana, han generado un impacto estadístico significativo en la reducción de nuevas activaciones de líneas móviles.

