Diversos gremios de transporte y del sector agrícola, a nivel nacional, ha anunciado un paro indefinido desde hoy lunes | Fuente: Composición RPP

Desde hoy lunes 18 de julio, diversos gremios de transportistas de carga pesada y del sector agrícola han iniciado un paro indefinido exigiendo que el Gobierno cumpla con sus compromisos que tienen que ver tanto con la reducción del precio de los combustibles como con la implementación de la anunciada segunda reforma agraria, respectivamente.

RPP Noticias ha recogido información en distintos puntos del país donde se desarrolla la medida de fuerza y constató que sus efectos comienzan a sentirse en perjuicio de la ciudadanía.

Piura: agricultores bloquean vía Piura-Catacaos

Desde la medianoche, cientos de agricultores mantienen bloqueada la vía de Piura a Catacaos, lo cual ocasiona que decenas de vehículos queden paralizados en la zona conocida como El Trébol. Esta medida viene siendo desarrollada por los agricultores del Bajo Piura, de los distritos de Catacaos, La Unión, La Arena y también de la provincia de Sechura.

Román Ayala, presidente de los productores de arroz de Sechura, señaló a RPP Noticias que los bloqueos se extenderán a distintos puntos de la región.

"Hemos tomado El Trébol (...) y estamos participando con la junta de usuarios del sector Sechura, del Bajo Piura y sus 14 comisiones. Ya están bloqueados con piquetes todos los sitios estratégicos (...) Hay más de mil productores y agricultores que estamos bloqueando", refirió

El dirigente señaló que las protestas se deben al incumplimiento de las promesas de campaña del presidente Castillo respecto al sector agrario y al desabastecimiento de fertilizantes.



"Exigimos al Gobierno que cumpla sus promesas de campaña, él prometió estar con los agricultores. Sin embargo, llama a los dirigentes y no cumple con su palabra. Estamos pidiéndole que la distribución de la úrea se haga a través de la junta de usuarios, a través de las comisiones de regantes, porque es ahí donde los agricultores estamos empadronados. Pero el Gobierno lo quiere hacer por otras instituciones y eso no lo vamos a permitir", precisó.

Ayala subrayó que la situación del sector agrícola se viene agravando por el alto precio de los fertilizantes.

"En el sector Sechura somos 12 mil agricultores que estamos afectados por esta crisis de fertilizantes. Hemos sembrado, ya estamos consechando y estamos sacando por hectárea un promedio de 5 mil a 6 mil kilos. Esto se debe a que no hemos fertilizado a tiempo nuestros cultivos como arroz, algodón, maíz", señaló.

El dirigente alertó que, en caso el Ejecutivo no tome medidas urgentes, la situación alimentaria en todo el país se encontraría en grave riesgo.

Al cierre, la Policía llegó para tratar de liberar la vía lo que ocasionó que los más de mil agricultores se atrincheraran en la zona y fueran dispersados con gases lacrimógenos.

Por otro lado, decenas de usuarios transitan a pie en busca de transporte que los lleve a sus destinos.

Junín: la reanudación del paro es por incumplimiento de la mesa de diálogo

En la región Junín y en Tumbes, 7 juntas de regantes anunciaron que acatarán el paro agrario indefinido. Esto debido al incumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo en la mesa de diálogo que se instauró tras la llegada del Presidente de la República a Huancayo, el pasado 7 de abril.

Por lo tanto, los gremios agrícolas señalaron que se trata de la reanudación de la medida de fuerza que iniciaron el pasado 30 de marzo.

RPP Noticias constató que más de 4'500 efectivos policiales han sido desplegados para resguardar las principales vías de acceso de la región.

Al cierre de esta nota, en Huancayo, en el puente La Breña, una de las vías principales de acceso a la ciudad, se registró tráfico fluído por la margen derecha de la Carretera Central. La zona es una de las más resguardadas por la Policía debido a su importancia para las provincias de Huancayo, Jauja, Chupaca y Concepción

Asimismo, no se reportaron bloqueos ni piquetes en dicha carretera.

Puno: manifestantes bloquean salida de transporte hacia Juliaca



Un grupo de transportistas de carga pesada bloquean los accesos de ingreso y salida a la ciudad de Juliaca, en la región de Puno.

Oscar Rodriguez, dirigente del referido gremio en la región, indicó que los transportistas de servicio urbano y mototaxistas también se han sumado a la medida, lo que ha generado la suspensión de salidas de transporte hacia Juliaca. También indicó que, desde mañana, los comerciantes acatarán el paro.

"Hacia Juliaca, el paro es total. Se han sumado los minivanes de transporte público, las mototaxis. Mañana se pliegan los mercados, los 4 conos. No hay movimiento, no hay nada", señaló.

Asimismo, Rodríguez indicó que el paro "es totalmente pacífico", por lo cual los conductores de las unidades de carga pesada solo se limitarán a estacionarse a un costado de la vía. Sin embargo alertó a la ciudadanía a tomar precauciones porque "en el centro de Juliaca no hay movimiento, el paro es total".

En el pliego de reclamos del sector se encuentran el incremento del precio de los combustibles, la reestructuración de la Sutran, la revisión del contrato de los peajes, así como el trato igualitario con los transportistas de la república de Bolivia.

A su vez, los transportistas del servicio urbano señalaron que acatarán dicha medida por solo dos días.

Ayacucho: mercado mayorista cierra sus puertas ante anuncio de paro

En la región Ayacucho, más de 400 comerciantes del mercado mayorista Nery García Zárate, uno de los más importantes de la ciudad, suspendieron su atención al público por el paro de transportistas anunciado.

RPP Noticias constató una presencia mínima de ambulantes en las calles aledañas, lo cual dificulta la disposición de las compras de la canasta familiar.

"No hay nada. No hay pan, no hay verduras. Hay cosas que se compran en el día de manera diaria y no vemos nada" señaló Pamela Pillaca, una residente de la zona.

El día de ayer, Emanuel Lagones, presidente del gremio de transportistas y conductores de la región, señaló que el paro indefinido es acatado debido al incumplimiento del Gobierno en la reducción del precio de combustibles, la reestructuración de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) y la revisión de los contratos de concesión de carreteras y peajes en Ayacucho.

Arequipa: efectivos policiales vigilan principales vías de acceso

En la región Arequipa, RPP Noticias constató que más de 50 efectivos policiales resguardan la principal vía de ingreso a la ciudad para evitar que los transportistas de carga pesada bloqueen este acceso.

Jeremy Torres, prefecto de la zona, señaló que se busca garantizar que vías principales, como la vía Arequipa-Puno y la Panamericana Sur que conduce a la capital, sean bloqueados por manifestantes.

"Somos dos equipos de subprefectos que tambien estamos monitoreando los puntos. Nuestro subprefecto provincial, con otros subprefectos distritales, están monitoreando la zona de la vía Arequipa-Yura. Nosotros estamos viendo este punto estrategico y nos dirigiremos al kilometro 48 y vamos a asegurar que se respete el libre transito", refirió.

En la víspera, se anunció un posible bloqueo de la via Evitamiento, uno de los puntos principales donde transitan los camiones y buses interprovinciales.

Al cierre de esta nota, el transito de vehiculos particulares, minivan y buses interprovinciales es fluido en todas las vías de la ciudad

Por otro lado, en Cusco, los transportistas de carga pesada han convocado a un apagado de motores, pero permitiendo el paso de vehículos. Mientras que en Chiclayo se constató que el transporte de pasajeros y de carga pesada se desarrolla con normalidad.