Emergencia Hospital de 2 de Mayo. | Fuente: Enviado por personal del hospital

Este miércoles Tedros Adhamon Ghebreyesus, director de la OMS, y otros dos representantes de la institución, señalaron que en las últimas 24 horas 106 000 casos de coronavirus fueron reportados , la cifra que se más alta en un solo día desde el inicio de la pandemia. "Todavía nos queda mucho camino por recorrer en esta pandemia, cerca de dos tercios de estos casos han sido declarados en 4 países", afirmó Tedros Adhamon.

RPP Noticias revisó el último informe presentado por la OMS en Sudamérica, y da cuenta de que Perú se ubica en el segundo puesto de países que tuvieron mayor contagio de coronavirus en un día. En el primer puesto se haya Brasil, con 13 140 nuevos casos, Perú registró 2 660 y Chile; 2 278 nuevos casos. En este último país acaban de extender la cuarentena total hasta el 29 de mayo en las comunas de Santiago.

El epidemiólogo y médico consejero de RPP, Elmer Huerta, muestra su preocupación por el incremento de contagios durante la cuarentena, porque es cuando todos deberían estar a buen recaudo en sus casas: "En el día 67 de la cuarentena la gente se sigue contagiando. Las condiciones sociales del país y la pobreza han hecho que en plena cuarentena tengamos este número de infectados. Va a ser muy difícil disminuir el número de contagios, por problemas estructurales de la sociedad peruana, hay peruanos que no tienen refrigeradora en casa. La realidad a futuro es impredecible, lo lógico es que aumenten los casos y que haya colapso ", afirmó.

Para el biólogo y expresidente del Instituto Nacional de Salud, Ernesto Bustamante, en Perú no se usó el tiempo de cuarentena para identificar tempranamente al infectado, aislarlo y rastrear sus contactos. "No se buscó el virus tempranamente entre la gente que está en la calle, policías, médicos, periodistas, se debió hacer el testeo molecular intensivo", afirmó.

Consultado por la ubicación de Perú en Sudamérica por la OMS, dijo que esto seguirá en aumento y el sistema de salud público no estará preparado. "La realidad nos demuestra que no hemos llegado a la meseta. Se va a tener que levantar la cuarentena un poco y eso va a dar más infecciones en un momento que aún no hemos detenido el aumento actual de la infección. Se mezcla pruebas rápidas con moleculares, los muertos no están bien contados, la data no es buena".

Desde el Hospital Dos de Mayo, uno de los hospitales nacionales que más pacientes ha recibido por COVID-19, el doctor Jesús Valverde, el médico de la Unidad de Cuidados Intensivos y presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva afirma que en Lima los hospitales han colapsado ante el acelerado incremento de contagios: "No hay servicios privados, no hay servicios públicos, las emergencias están colapsadas, los hospitales están llenos y no hay recurso humano calificado que pueda ayudar. No hay capacidad hospitalaria". El médico no recomienda levantar la cuarentena en Lima. “Lima se volvería muy crítica o estamos en una situación de desastre, si se va a levantar debe ser en determinadas ciudades del país".

El Ministerio de Salud alertó que en los siguientes departamentos del país existe un alto riesgo de contagio: Amazonas, Ancash, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tumbes, Ucayali y Lima. Siendo Lima, la ciudad con el mayor número de casos COVID-19 registrados, mientras que Ucayali y Loreto registran el mayor porcentaje de positividad en las muestras realizadas. Les siguen Callao, Lambayeque y Piura, según los datos de la sala situacional COVID-19.