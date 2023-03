En Atalaya, Ucayali, se realizó una protesta por el caso de la niña atacada en Oveteni. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Difusión

Una niña de 11 años atacada en la cabeza con dos armas punzocortantes por resistirse a una presunta agresión sexual en la región Ucayali y el asesinato de una joven de 18 años, quien fue quemada por su expareja, en la ciudad de Lima, son los últimos casos de violencia contra las mujeres o feminicidios que duelen e indignan a los peruanos.

La pequeña víctima, procedente de Atalaya, lucha por su vida en una cama de Unidad de Cuidados Intensivos en el Instituto Nacional de Salud del Niño en Lima, luego de que fuera sometida a una delicada cirugía tras el cruel ataque. Zulema Tomas, directora del referido establecimiento de salud, cuenta el diagnóstico.

“Lo que acabamos de ver en esta cirugía es aterrador, porque se han ensañado tanto con esta criaturita que no sabemos qué más le han realizado, pero lo que le han hecho es clavarle, le han golpeado y le han clavado estos instrumentos de armas punzocortantes, como dos estacas metálicas de 16 centímetros que ha destrozado el cráneo de nuestra niña”, manifestó.

Perú: "Situación muy grave"

Mientras que, en la capital del país, una madre llora el feminicidio de su hija de 18 años, Katherine Gómez, una joven que fue quemada en la plaza Dos de Mayo, porque su expareja no aceptó el término de la relación. Cynthia Machare clama justicia y pide que el asesino identificado como Sergio Tarache Parra (21), un ciudadano venezolano, se entregue a la policía.

“Que se entregue, es preferible que lo agarre la policía a que lo agarren los peruanos, que lo agarre el pueblo, porque el pueblo está totalmente indignado por la forma que agredió a mi niña”, comentó.

La abogada Carolina Garcés, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, consideró que mientras se tolere la violencia, no se capaciten a los funcionarios y no existan políticas específicas progresivas en la lucha contra la violencia de género, la problemática seguirá sin solución.

“No podemos permitir que siga habiendo esta tolerancia social ni de la sociedad ni mucho menos por parte del Estado, hay ahí una situación muy grave que tenemos que solucionar, qué es lo que estamos transmitiendo, qué estamos haciendo mal desde el Estado, desde la sociedad, para que para que esto siga persistiendo y no cambie. Si no se hace una política específica contra la violencia de genero, esto no va a cambiar”, declaró la representante de la Defensoría.

Katherine Gomez murió luego de cinco días de agonía en un hospital de Lima | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Perú: "No se queden calladas"

Las cifras de violencia contra la mujer son cada vez más alarmantes: de enero a febrero se han reportado 33 feminicidios y 43 tentativas de asesinato contra mujeres. Hay más de 24 000 casos atendidos en el ámbito nacional, de los cuales más de 4 000 fueron agresiones sexuales, según el Programa Nacional Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Venerables.

Desde Áncash, el psicólogo Iván Lara exhortó a denunciar todo tipo violencia. "La violencia, en realidad, hay que detectarla y hay que manifestarla. Señores, mujeres, por favor, no se queden calladas. Nosotros estamos para eso, para prevenir la violencia, ustedes no están para aguantar tantas cosas, problemas, violencia psicológica, violencia física, no están para eso”, indicó.

Las mujeres de las regiones de Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad, Junín y Áncash son las más afectadas por la violencia familiar, de acuerdo con las estadísticas de la misma institución. Además, de enero a marzo del 2023, el Seguro Social de Salud recibió más de 1 700 llamadas telefónicas relacionadas a violencia contra la mujer a través de la Línea 107 opción 6.



Violencia contra la mujer en el Perú La violencia contra la mujer es también un problema estructural. 00:00

Feminicidios de nunca acabar. ¿Qué falta en el país para que casos de feminicidio como el de Katherine Gómez alcancen una verdadera justicia? ¿Qué falló en nuestro sistema de justicia para que el presunto feminicida aún esté libre? Lo analizamos en el siguiente informe DE Andrea Amésquita.