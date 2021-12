Pacientes llegan de distritos alejados y forman filas para esperar ser atendidos. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Madrugar para ir a un hospital público en el Perú, hacer filas, esperar y esperar... Es la realidad que viven muchos peruanos que acuden en busca de una cita médica y que sigue presentándose en diversos hospitales del país. RPP Noticias estuvo en Chiclayo (Lambayeque) y Chimbote (Áncash) donde evidenció esta problemática.

Recordemos que el Ministerio de Salud dispuso, en enero de este año, la reactivación progresiva de los consultorios externos para pacientes "no covid" en los diferentes hospitales, según la resolución Nº 172-2021/Minsa.

Lambayeque: El día a día del Hospital Regional



Desde la madrugada, en las afueras del Hospital Regional de Lambayeque se observa una larga fila de personas que espera ser atendida en diferentes especialidades “no COVID”, entre ellas, gastroenterología, endocrinología, cardiología.

Varias personas se trasladan desde distritos muy alejados. Es el caso de Lucinda Chapoñán Llontop, quien llegó desde Mórrope para buscar una cita médica en la especialidad de psiquiatría para su hijo de 29 años.

“Estoy desde las 5 de la mañana. Estoy buscando consulta para mi hijo desde noviembre, pero hasta ahora no hay esa especialidad. Vengo todos los días y me regreso sin ninguna cita, no me dan ninguna respuesta, solo que no hay la especialidad”, contó a RPP Noticias.



En los exteriores del establecimiento hospitalario se observan hasta tres filas: una para quienes van a sacar citas médicas; otra para los que ya serán atendidos; y la última para las personas que deben dejar muestras para la realización de diversos exámenes.

Según información del hospital, desde diciembre se brinda atención en más de 40 especialidades mediante consultas presenciales –en su mayoría– y, también, a través de la teleconsulta.

Sin embargo, algunos pacientes indicaron que si bien esta información aparece en la página web, cuando acuden al establecimiento, el personal de vigilancia les señala que todavía no están programadas las especialidades.

En este hospital regional también llegan asegurados para buscar una cita médica. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Laura Urbina

Áncash: Consultas presenciales agotadas hasta enero



Las consultas médicas presenciales que brinda el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, ya se agotaron hasta enero del próximo año, informó el presidente del Cuerpo Médico de este establecimiento, Leandro Pérez Rodríguez.

El profesional de salud dijo a RPP Noticias que en los últimos días se observan largas filas de pacientes para acceder a una consulta debido a que EsSalud no está brindando consultas externas y son muchos los asegurados que buscan una cita médica.

Pérez Rodríguez pidió a los directivos de EsSalud que abran sus consultorios externos en Chimbote y otras provincias de la región porque el hospital Regional, que es el principal establecimiento de salud de la zona costa de Áncash, está saturado.

“Van por el hospital buscando un adicional, una consulta; pero esto no pude continuar así. EsSalud tienen que cumplir. Yo no se por qué no están atendiendo. Ellos tienen que atender, tienen que abrir sus consultorios externos y tienen que atender a sus asegurados”, manifestó.

En el hospital regional se brinda atención en 14 especialidades “no COVID”, entre ellas: cardiología, cirugía, pediatría, oftalmología, ginecología y otras que durante la pandemia no dejaron de atender.

