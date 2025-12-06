José Jerí en aniversario de la PNP: “Cuando encontremos personas que actúen contra los fines de nuestra institución, apartémoslas”

El presidente José Jerí reiteró su pedido de separar a los malos elementos de la Policía Nacional. | Fuente: Presidencia

El presidente José Jerí reiteró su pedido de separar a los elementos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que sean encontrados actuando en contra de los fines de la institución durante su discurso en la ceremonia por el 37 aniversario de la PNP.

“Cuando encontremos personas que actúen contra la mística y los fines de nuestra institución, apartémosla, separémosla y continuemos con la labor. Continuemos con la tarea y hagamos la historia para la presente generación y, además, para las próximas generaciones”, señaló el mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado agradeció la dedicación del personal policial para enfrentar la delincuencia. Asimismo, señaló que los efectivos en servicio constituyen “la primera línea” en “un escenario de guerra contra la criminalidad organizada”.

“Hoy nos encontramos nuevamente en un escenario de guerra contra la delincuencia contra la criminalidad organizada y ello justamente requiere de patriotas, de peruanos y peruanas, entregadas plenamente al servicio. Hoy, en el aniversario 37 de la Policía, como Gobierno agradecerles por el servicio y la dedicación”, indicó.

Asimismo, Jerí remarcó que cuando asumió el cargo de jefe de Estado encontró una “institución que durante muchos años fue debilitada sistemáticamente”, en referencia a la Policía Nacional. En esa línea, remarcó que su Gobierno tomó medidas para fortalecer la institución.

“Encontramos una institución que durante muchos años fue debilitada sistemáticamente y hoy, con este Gobierno, hemos marcado y seguiremos marcando hitos en devolverle esas capacidades, pero, así como los Gobiernos, en especial, este Gobierno apuesta por su Policía Nacional, también le exigimos los resultados para otorgar la tranquilidad [a la población]”, aseveró.

“Dentro de las herramientas que debe tener nuestra Policía, no solamente es tener el estado de emergencia, [también] lo es [tener] mayor capacidad logística, operativa, inteligencia y presupuesto. Es también la decisión de las autoridades del Gobierno en su acción, en su actuar”, acotó.

José Jerí en al aniversario de la PNP. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

José Jerí anuncia llegada de especialistas extranjeros en seguridad a Perú

El pasado jueves, 4 de diciembre, en entrevista exclusiva con RPP, José Jerí adelantó que la próxima semana vendrán al país especialistas del extranjero para dar recomendaciones sobre la lucha contra la inseguridad. Además, precisó que el 'Plan Bratton' es solo una de las herramientas del nuevo proyecto de seguridad ciudadana.

"Nosotros hemos dicho que vamos a basarnos no solamente en el plan Bratton. Hemos dicho que en el nuevo plan de seguridad ciudadana que estamos elaborando a través del Ministerio del Interior, una de las herramientas que estamos tomando en consideración es el plan Bratton, mas no la única", indicó.

"Una de las herramientas es lo que hemos heredado que es un plan, el plan Bratton. La segunda es alguna de las herramientas que nos proporcionó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018. También hemos dicho que van a venir especialistas del extranjero la próxima semana para opinar sobre la base de la realidad, sobre la base de la información que les estamos mandando para que nos den sus recomendaciones", agregó.