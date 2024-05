¿Por qué es necesario reglamentar la ley de pesca ancestral y artesanal? [Informe]

La pesca en el Perú afronta el constante reto de eliminar prácticas indiscriminadas dentro de las tres primeras millas, proteger el recurso marino, ordenar los tipos de pesca y salvaguardar la actividad artesanal.



Ese es el objetivo de la Ley 31749, que reconoce y protege la pesca ancestral y la artesanal y que fue promulgada en mayo del año pasado. Sin embargo, el sector espera que esa norma sea reglamentada, ya que, mientras tanto, es inaplicable.

¿Qué beneficios trae esta ley? Percy Grández, especialista legal de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, explica la ley, a grandes rasgos: "Es modificar la Ley General de Pesca y establece la prohibición de que las embarcaciones que utilizan redes de cerco mecanizado no puedan pescar dentro de las tres primeras millas, sino fuera de la milla 3 a fin de salvaguardar este hábitat que es esencial para la reproducción y desove de los recursos hidrobiológicos".

"Lamentablemente, el Ministerio de la Producción aún no aprueba el reglamento", dijo Grández a RPP.

Como señala el especialista, esta ley reclasifica la pesca en el Perú y dispone que, dentro de las 3 millas, pueden pescar embarcaciones como chalanas, zapatitos, botes, entre otras, que emplean artes de pesca selectiva como la pinta, el espinel, la cortina y más. Y a partir de la milla 3, lo pueden hacer aquellas que utilizan redes de cerco mecanizado; mientras que desde la milla 5 lo hacen barcos industriales y embarcaciones que usan redes de arrastre. La ley prohíbe que estas dos últimas pesquen en la orilla porque dañarían el ecosistema marino.



Justamente, la nueva ley aclara un aspecto confuso que por décadas ha permitido a embarcaciones mecanizadas trabajar bajo la categoría de artesanales, cuando en esencia no lo son, porque al ser una pesca poco selectiva, no discrimina tallas o especies; además, captura mayor tonelaje con lo cual compite deslealmente con los artesanales.

"Arriesgamos nuestras vidas, viniendo tan lejos y no llevar nada"

Juan Carlos Sueiro, experto en temas costeros y pesqueros de Oceana, dijo a RPP que es necesario establecer más orden en la pesca costera, para así beneficiar a todos. Indicó que principalmente los armadores de embarcaciones de cerco artesanal (tipo de pesca con una red de entre 250 a 1000 metros longitud y 50 de ancho que rodea a los cardúmenes) son los que están en contra de la ley, pues "no quieren salir de la milla 3 y no quieren dejar de ser pescadores artesanales".

Para Joaquín Cruz Navarro, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de Chimbote -organismo que pasa a la categoría de menos escala con la nueva ley- la norma los afecta porque los haría competir con los industriales.

"Arriesgamos nuestras vidas, viniendo tan lejos y no llevar nada. Y al no pescar nosotros, no trabajan las fileteras, no trabajan los que manejan las cámaras, no trabajan los que descargan, los que estiban el pescado en las cámaras frigoríficas, no trabajan los levantadores, no trabajan los taxistas, no trabajan los muelles", señaló Cruz.

Por parte de los pescadores artesanales, aunque existe una aprobación general de la nueva ley, se cuestiona que solo se les permita pescar hasta la milla tres de ahora en adelante.

Ismael Maquén, vicepresidente de la Asociación de Armadores y Pescadores Artesanales de Embarcaciones de Motores Fuera de Borda del distrito de San José, en Lambayeque, dijo: "No solamente sean [sic] las tres millas marinas que se respeten, sino las 5 millas que eso es lo que siempre se ha tratado de hacerle ver a las autoridades: que las 5 millas son únicas y exclusivamente de la pesca artesanal. Siempre hemos hecho estas denuncias a estas embarcaciones que a veces no respetan los lugares que han sido designados para la pesca artesanal. Y esos señores son los que en realidad perjudican enormemente a la pesca, mucha depredación ya hay de parte de ellos".

Según datos de la Asociación Nacional de Empresas Pesqueras Artesanales del Perú, en el país existen más de 16 mil embarcaciones artesanales y solo están operativas un 70% de ellas. Cada embarcación puede recoger 10 toneladas diarias de productos. En el sur, Miguel Velásquez Pari, del Sindicato de Pescadores Artesanales y Extractores de Mariscos de Islay, en Arequipa, sigue la línea de su colega de Lambayeque

"Quién va a llevar a ese control, estamos regalando dos millas señores. Yo considero que acá se debe respetar, pedir el respeto irrestricto de las 5 millas como zona exclusiva para la pesca artesanal", afirmó Velásquez

La pesca artesanal genera más de S/ 582 millones de soles al año y produce más de 88 mil puestos de trabajo directos, lo cual beneficia a más de 440 mil personas en la cadena productiva, según PRODUCE. Desde la publicación de la ley, los congresistas Darwin Espinoza, Héctor Valer y Lady Camones han presentado proyectos que pretenden modificar la norma.