Proponen actualizar guía sobre aborto terapéutico para casos de menores [INFORME]

Actualidad Proponen actualizar guía sobre aborto terapéutico para casos de menores

En el Perú, el aborto es considerado un delito a excepción del aborto terapéutico. | Fuente: RPP

Cada día, hasta 11 niñas de 10 a 14 años quedan embarazadas y cuatro se convierten en madres en el Perú, según cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Estas cifras revelan la necesidad de abordar de manera efectiva los temas referidos a educación sexual entre las menores de edad.

Recientemente se han conocido casos de embarazos en niñas y adolescentes producto de violaciones sexuales. El caso más reciente es de una niña cusqueña de 12 años, con 13 semanas de gestación, a quien se le practicó el aborto terapéutico luego de que un juez lo ordenara y una junta médica ratificara que la vida de la menor corría riesgo con el embarazo.

En el Perú, el aborto es considerado un delito a excepción del aborto terapéutico. Este se practica cuando la vida de la madre está en peligro, como lo detalla la exviceministra de salud, Paulina Giusti.

“Tengamos en cuenta que estamos hablando de poco tiempo, de menos de 22 semanas. En ese periodo, el feto no es viable. Si nace, no tiene ninguna posibilidad de sobrevivencia, porque es muy pequeño. Entonces, si la madre fallece, el bebé no va a vivir”, comentó.

El aborto terapéutico se legalizó en el Perú en 1924 y, desde 2014, cuenta con una guía técnica que permite su práctica en casos de embarazos de hasta 22 semanas. Se trata de una guía que no es conocida por la mayoría de médicos en el Perú y no tiene enfoque de niñez, según refiere Luisa Martínez, oficial de género de UNICEF.

“Precisamente, un informe de Defensoría mencionaba que el 75 % de los profesionales de salud no conocían esta guía técnica de aborto terapéutico y, por su puesto, esta guía requiere una adecuación que cuente con enfoque de niñez para que pueda también ser más sencillo la aplicación de lo que les corresponde a las niñas el acceso al aborto terapéutico”, refirió.



“El cuerpo de la niña no está preparado para llevar un embarazo”

Según el Código Penal peruano, el aborto terapéutico practicado por un médico no es castigado cuando se realiza con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal y “cuando es el único medio para salvar la vida de la gestante o para evitar en su salud un mal grave y permanente”. En el caso de una menor, cuyo cuerpo no está preparado para dar a luz, este requisito se cumple, según el punto de vista de la médica ginecobstetra, Flor Carvallo.

“El cuerpo de la niña no está preparado para llevar un embarazo. Por eso, se presentan más complicaciones: hay más riesgo de parto prematuro, que el feto no crezca adecuadamente, que se suba la prensión arterial. O sea, hay más riesgo de preclamsia, pero el área que es más afectada es el área psicológica y emocional”, sostuvo.

Antes de la aprobación de la Guía Técnica, la frecuencia de abortos terapéuticos documentados era baja, cifra que ha ido aumentando paulatinamente tras su oficialización llegando a los 44 083 abortos documentados en el 2019 por el Ministerio de Salud, siendo la población más frecuente mujeres de 19 a 47 años.