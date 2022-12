12:42

La presidenta Dina Boluarte declara que ella no ha pedido ser presidente de la República, si no que le corresponde asumir el cargo por haber formado parte de la fórmula presidencial de Pedro Castillo que ganó las elecciones presidenciales del 2021. En ese sentido dijo que no ha hecho nada que explique la oposición a su mandato en las protestas en varias regiones del país. Afirmó que no se ha peleado con Pedro Castillo y le apena si situación. Afirmó que mientras formó parte de su gobierno lo apoyó.