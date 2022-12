La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, resolvió rechazar el pedido de apelación del expresidente Pedro Castillo, quien solicitaba se anule la detención preliminar en su contra por el presunto delito de rebelión y conspiración. Es así que Castillo Terrones deberá cumplir con los siete días que le impuso el juez Juan Carlos Checkley Soria y que demandaba el Ministerio Público.

El juez San Martín consideró que el delito de rebelión no se da únicamente mediante el alzamiento en armas, sino que pretende quitar autoridad a las instituciones democráticas, a fin de concentrar todo el poder. Además, remarcó que al tratarse de un ilícito de intención sí permite la tentativa. Con respecto a la figura de conspiración, precisó que debe haber coautoría anticipada.

Anteriormente, durante la audiencia, Ronald Atencio y Raúl Noblecilla, abogados del exmandatario, argumentaron que su defendido no habría cometido los delitos que se le imputan, pues para que se configure el ilícito de rebelión es necesaria la participación de varias personas y que, además, se alcen en armas. Los juristas precisaron que estos supuestos no ocurrieron y aseguraron que el exmandatario no tenía intención de asilarse en México. Ello, pese a que el secretario de Relaciones Exteriores de dicho país, Marcelo Ebrard, confirmó que se Castillo Terrones había ratificado su solicitud de asilo.

En respuesta a lo señalado, representantes de la Fiscalía señalaron que si bien es cierto que el ilícito de rebelión implica el alzamiento en armas, la interpretación debe ir por el lado de la protección del orden constitucional, el cual se pretendió quebrantar con el fallido intento de golpe de Estado.

Asimismo, presentaron nuevos elementos de convicción que incluyen declaraciones del comandante general de las FF.AA, Walter Córdova; el comandante general PNP, Raúl Alfaro Alvarado; y los ministros Emilio Bobbio y Alejandro Salas. Este último había dicho que tras el anunció de la disolución del Congreso entró a la sala donde se encontraba Castillo para replicarle: "¿Qué ha hecho? eso es delito".

Con esta decisión tomada por el Poder Judicial, el plazo de detención preliminar contra el exmandatario vence recién el miércoles 14 a la 1.52 p. m. No obstante, se prevé que la Fiscalía solicite la prisión preventiva de la misma forma en que ha ocurrido en casos anteriores.





Pedro Castillo fue vacado el último 7 de diciembre | Fuente: Presidencia

Declaraciones de Pedro Castillo

Previo al fin de la audiencia, Pedro Castillo hizo uso de la palabra y señaló que su detención no había sido justa. Posteriormente, llamó a sus seguidores para que estén junto a él cuando culmine el plazo establecido de su detención preliminar.

"Estoy injusta y arbitrariamente detenido. No estoy por ladrón, por violador ni corrupto ni matón. Pero quisiera dirigirme al país para decirle que estoy totalmente agradecido por su confianza, esfuerzo, lucha e identificación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular. Desde aquí quiero exhortar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia. Mañana a la 1.42 de la tarde quiero que me acompañe mi pueblo (...). Nunca cometí un delito de conspiración ni rebelión", aseveró.