Según el director regional de Educación de Puno, Rómulo Borda Ascencio, más del 70 % de locales escolares necesitan mantenimiento. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori

En la región Puno, alrededor de 300 mil estudiantes de inicial, primaria y secundaria han regresado a clases escolares en medio de las protestas en contra del gobierno. No solo el conflicto social y político que se registra hace cuatro meses preocupa a los padres de familia en esta zona del sur del país, sino también la infraestructura de las escuelas en mal estado, la falta de conectividad y el bloqueo de vías que restringen el trabajo de los docentes.

El director regional de Educación de Puno, Rómulo Borda Ascencio, señaló que, de los 6400 locales escolares, el 70 % se encuentra deteriorado, por lo que requieren una renovación, refacción y la elaboración de expedientes técnicos para su reconstrucción.

“El dato que tenemos al finalizar el año 2022, hay aproximadamente más del 70 % de locales escolares, casi los 3600, más o menos, a nivel de la región, que están en realidad para que puedan ingresar a un tema de mantenimiento", dijo.

La autoridad educativa indicó que la convulsión social no ha permitido que las escuelas realicen el mantenimiento. Además, los materiales educativos no han podido ser distribuidos porque aún se encuentran en los almacenes del Ministerio de Educación de Lima.



Puno: Problemas de transitabilidad

La autoridad educativa de Puno indicó que la convulsión social no ha permitido que las escuelas realicen el mantenimiento. Además, los materiales educativos no han podido ser distribuidos porque aún se encuentran en los almacenes del Ministerio de Educación de Lima.

En la provincia de Yunguyo, han iniciado las clases escolares 5500 alumnos, pero los maestros tienen dificultades en el horario del ingreso y salida de las escuelas debido al paro que acatan los manifestantes. Además, hay zonas donde no llega la línea telefónica ni el internet, comenta el director de la Unidad de Gestión Local Educativa, Efraín Condori Rivera.

“Los problemas que se tiene, básicamente, son de transitabilidad. Nuestros maestros, producto de estos piquetes, tienen ciertas dificultades, sobre todo en el horario de ingreso. Yunguyo no tiene una conectividad al 100%. Hay distritos, zonas, comunidades donde no llega ni siquiera la línea telefónica. No se puede brindar una educación virtual", manifestó.



“Los problemas que se tiene, básicamente, son de transitabilidad. Nuestros maestros, producto de estos piquetes, tienen ciertas dificultades, sobre todo en el horario de ingreso", dijo el director de la Unidad de Gestión Local Educativa, Efraín Condori Rivera. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori

Puno: "Necesitamos computadoras"

En Juliaca, Puno, los padres de familia de la institución educativa 358 Las Mercedes, la cual alberga a más de mil alumnos de primaria, han pedido la reconstrucción para evitar robos. Además, han solicitado una cuota para comprar computadoras, dijo el dirigente de la Asociación de Padres de Familia, Edgar Quispe.

“A todos los padres de familia hemos tratado de pedir una cuota de matriculados, de segundo a sexto. Y ya son tres o cuatro años que no hemos cobrado nada. Necesitamos computadoras. No tenemos ni una computadora, tenemos una sala de innovación y ni una computadora funciona", sostuvo Quispe.



El dirigente de la Asociación de Padres de Familia, Edgar Quispe, dijo que se necesitan computadoras. "Tenemos una sala de innovación y ni una computadora funciona”, comentó. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Blas Condori

Puno: "Calles aledañas al colegio con barro y agua"

Las madres de la escuela de inicial Santa Catalina de Juliaca han expresado su preocupación porque la vía no es accesible a los niños y porque sus precarias aulas solo pueden acoger a 50 alumnos, Marleny Coa.

“Las calles aledañas a nuestra institución están llenas de barro y agua. No es seguro para que puedan venir, porque tienen que pasar por el borde de las casas y corren con el peligro de que quizá los perros los puedan morder”, manifestó.

Estos son los pedidos de los padres de familia, quienes están preocupados en que sus hijos reciban una mejor educación en escuelas modernas y seguras.



INFORMES RPP

EP32 | Indicadores clave de la educación en el Perú: alertas y acciones oportunas.

La educación en el Perú ha sufrido un serio retroceso. Es urgente tomar acción y frenar su deterioro y el impacto negativo que esto tiene en los niños, jóvenes, y por ende, el desarrollo del país.