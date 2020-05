¿Qué está pasando con la velocidad de tu internet? Acá te lo explicamos

Dado el Estado de Emergencia el uso de datos se ha incrementado en un 45%.

La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus ha obligado a muchas personas a tener que trabajar o estudiar vía remota. Se estima que debido a esto el uso de datos se ha incrementado en un 45%.

Sin embargo, no solo ha sido la educación o el trabajo virtual el que ha incrementado este consumo. El uso del streaming online para diversión y ocio también ha aumentado y lo ha hecho en un 39%, según Ipsos. Este tipo de consumo de internet es el que más recarga la red.

El profesor de ingeniería de la Universidad del Pacífico, Christian Libaque, explicó a RPP que el consumo de internet para trabajar es muy distinto al que se utiliza para diversión y ocio.

Libaque hizo una analogía entre la red del internet y las autopistas. Explicó que el internet que usamos para trabajar se podría equiparar como motos o pequeños autos. Sin embargo, cuando lo utilizamos para matar el rato -como ver películas o jugar en línea -, sería equivalente a grandes camiones.

“Entonces, estamos generando ya no pequeños autos, si no grandes camiones de datos que viajan por las pistas que no han cambiado de dimensión. Entonces, estas pistas se van congestionando y mientras más usuarios se conecten, la congestión es mayor”, aseguró el especialista.

Según cifras de Osiptel, entre el 20 y 26 de abril, los usuarios de internet incrementaron en un 184.4% la demanda de WhatsApp y 177% el de Facebook. Además, la aplicación de video Tik Tok tuvo una demanda de 136.4% superior a la de la semana previa al aislamiento social.

Para Libaque, el Perú no está preparado para este aumento en el uso del internet. “Estas pistas que fueron dimensionadas para cierta cantidad de tráfico ahora están soportando un tráfico hasta cuatro o cinco veces mayor. Esto se va a congestionar y, para el usuario final, se traduce en una lentitud de servicio o que no haya servicio”, dijo.

Pero la solución no es fácil puesto que para aumentar el tamaño de estas “pistas” se necesita construir más infraestructura. Estas construcciones dependen de los operadores de internet. Mencionó que “construir infraestructura no es tan sencillo. Lo puedes hacer a través de fibra - que necesitas romper pistas - o a través de más antenas de telefonía móvil, pero también hay dificultad para instalarlas”.

El Perú está haciendo esfuerzos por reducir la brecha digital, que se ha hecho más notoria en medio del Estado de Emergencia. Pero para continuar en esta senda se hace necesario mejorar la infraestructura digital y capacitar a las personas en el uso de tecnologías, entre otros.