Dos policías implicados en secuestro de testigo de caso 'Los waykis en la sombra': ¿qué han dicho la Fiscalía y la PNP sobre los hechos?

El comandante general de la Policía indicó que se abrirá proceso administrativo disciplinario a los dos policías implicados en el secuestro

La tarde de ayer, viernes, al promediar las 13:00 horas aproximadamente, según información policial, el testigo protegido del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en el caso ‘Los waykis en la sombra’, Iván Siucho Neira, fue secuestrado por un grupo de siete personas, entre las cuales hay dos efectivos policiales.

Según indicó a RPP la fiscal superior Marita Barreto, jefa del Eficcop, la víctima fue abordada en su propio domicilio por desconocidos, quienes con engaños lo habrían llevado fuera de su vivienda y lo hicieron entrar a un vehículo, para llevárselo con rumbo desconocido.

“Dentro del vehículo, le quitaron los teléfonos (celulares) y lo amenazaron, entre otras cosas, para luego arrojarlo del vehículo en una calle determinada. Él, por sus propios medios, tuvo que regresar a su domicilio”, indicó Barreto a Las Cosas como Son.

"En ese ínterin, los hermanos (...) pidieron el auxilio de Serenazgo que estaba por la zona e, inmediatamente, intervinieron un vehículo donde estaban siete personas con armamentos (...) El vehículo está retenido, las siete personas están retenidas en la Comisaría de Monterrico", agregó.

Al respecto, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, en entrevista con RPP, confirmó que se trataba de un secuestro y que Siucho Neira fue abandonado en las inmediaciones de la avenida Eduardo de Habich, en el distrito de San Martín de Porres.

Además, indicó que los dos efectivos policías serían el comandante Guardia, encargado de las instalaciones de la Comisaría de Lince, y el vigilante de puertas de ese mismo centro policial.

"Estaban de servicio (...) Estos dos habrían terminado su facción, habrían salido a pasar sus alimentos, y es ahí donde se ha producido la intervención (en el secuestro)", señaló a Las Cosas como Son.

No obstante, las declaraciones sobre los hechos de la fiscal Barreto y del comandante general de la Policía han tenido un punto divergente: mientras la representante del Ministerio Público indica que el secuestro tiene relación con el caso 'Los waykis en la sombra', que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República; Víctor Zanabria lo niega y señala que, más bien, tiene relación con delitos patrimoniales. ¿Qué dicen exactamente estas versiones?

Marita Barreto y Víctor Zanabria han tenido hipótesis divergentes sobre el móvil del secuestroFuente: Andina /Composición RPP

Marita Barreto: "No puede ser que se quiera amedrentar a los testigos protegidos"

Para la fiscal Marita Barreto, el secuestro ha sido claramente un intento de "amedrentar" a un testigo protegido del caso ‘Los Waykis en la sombra’.

"La preocupación es que la información que él ha brindado ha habido amenazas, (él) me dice que sí. Y eso sin duda obstruiría las investigaciones. (Ha recibido) amenazas contra su vida", sostuvo.

"Solo pido a las autoridades que están preocupadas por combatir el crimen organizado y la corrupción que coadyuven a las investigaciones. Esto es una responsabilidad de los organismos estatales en beneficio de la sociedad, y no puede ser que haya tanta violencia y lo que se quiera ahora es amedrentar a los testigos protegidos", indicó.

Barreto precisó que Iván Siucho "es uno de los testigos que el Ministerio Público ha ofrecido en este caso, y es un testigo muy importante porque ha ofrecido evidencia importante que ha sido presentada por el Ministerio Público en el requerimiento formulado en ese caso, por eso es la preocupación".

Asimismo, la fiscal resaltó que los secuestradores "buscaban los celulares" del agraviado, y que cuando se hicieron públicos los hechos, estos fueron arrojados por los secuestradores en las inmediaciones de la vivienda de Siucho Neira.

"Aparentemente, lo que buscaban eran los celulares, se lo han llevado al testigo y luego lo han arrojado en una calle, que va a ser sin duda materia de investigación, y le han quitado los celulares. Luego que ha habido la intervención de conocimiento público han venido a tirar los celulares hace poco por acá", precisó.

"Esta es una circunstancia que, desde todo punto de vista, no solo evidencia el peligro que hay, porque la experiencia enseña que estos no son procedimientos de cualquier delincuente común que busca dinero o cualquier otro bien. Sin duda, aquí sospechamos de que podría tratarse de un secuestro con el fin de intimidar a este testigo, por la forma y circunstancia como él nos ha relatado los hechos de los cuales ha sido pasible, víctima de esta forma tan violenta como fue secuestrado", añadió.

Marita Barreto indicó que pedirán seguridad para Iván Siucho | Fuente: Andina

No obstante, uno de los hechos más graves que denunció Marita Barreto es que la Policía habría omitido el protocolo respecto a comunicarle inmediatamente al fiscal de turno de estos hechos. En ese sentido, la jefa del Eficcop precisó a RPP que ella se enteró del secuestro por una llamada de los familiares del agraviado, y que el fiscal de turno ni siquiera pudo estar presente en la detención de los siete secuestradores.

"Lo preocupante de esta situación es que la Comisaría de Surco que ha intervenido, después de más de hora y media de transcurridos los hechos y que tenía conocimiento, no puso en conocimiento inmediato al fiscal de turno, como exige el protocolo. Eso es una omisión gravísima, y la preocupación y la invocación que, si la Policía se va a hacer cargo justamente con la Fiscalía, que la Policía actúe con objetividad, probidad y transparencia", sostuvo Barreto.

"El fiscal no ha estado presente (en la detención). Estas son actuaciones policiales a cargo de la Comisaría de Monterrico. Justamente, en la preocupación de que estas diligencias se hagan con las formalidades legales, como corresponde, me comuniqué con el fiscal y él me dijo de que no había sido comunicado por parte de la Policía sobre estos hechos, y que le sorprendía que nosotros hayamos llamado para saber de esta situación", agregó.

Finalmente, Barreto indicó que el Ministerio Público solicitará "seguridad personal" para el testigo protegido.

"Nosotros estamos solicitando seguridad personal para él, ahora, inmediatamente, en mérito de esta circunstancia. Sin embargo, es preocupante todo lo que está pasando en estos últimos tiempos. Acá hay un deber de todo el aparato estatal, de todos los organismos, no solamente es la Fiscalía y la Policía los responsables de combatir el crimen organizado y la corrupción, sino el Poder Legislativo con leyes que propugnen la protección a los ciudadanos, a la población en general", puntualizó.

Víctor Zanabria: Tenemos "como hipótesis principal un interés patrimonial"

Por su parte, el comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, señaló que la PNP tiene como hipótesis respecto al móvil del secuestro un "interés patrimonial", por lo que descartó que esté relacionado a un tema político.

"Queríamos informar los hechos que se han suscitado aquí en la jurisdicción de la Comisaría de Monterrico, en la cual se ha desarrollado un secuestro frustrado, y el motivo que estamos en pleno desarrollo tiene como hipótesis principal un interés patrimonial", indicó a RPP.

Zanabria señaló que "dos de los detenidos civiles" tienen "antecedentes por delitos violentos, principalmente patrimoniales, por eso es que afirmamos esta hipótesis de estar vinculado a un interés económico y no un interés político, como alguien ha estado queriendo expresar o comentar".

"Este hecho criminal no tiene ninguna vinculación con las actividades que esta persona desarrolla como testigo protegido. Las acciones que hemos visto inmediatas y urgentes que se han desarrollado nos permiten orientar, por los antecedentes de estos detenidos y también la actuación de estos dos policías, que habría una finalidad o extorsiva o patrimonial, vinculada, posiblemente, a algún trabajo aurífero, y eso ya estaría por determinarse más adelante con las diligencias que estamos haciendo", aseveró.

No obstante, el comandante general de la Policía reconoció que su institución, "hasta ahora", no puede "determinar exactamente cómo han sucedido todos estos hechos, por eso se están haciendo diferentes diligencias para poder esclarecer cuál es el fondo y la realidad de lo que ha sucedido".

Por otro lado, Zanabria dijo que la víctima fue liberada por "acuerdo" entre él y los plagiadores, y negó que hubiera sido víctima de violencia física. También descartó que los secuestradores le hayan arrebatado sus celulares a Siucho Neira, ya que, según dijo, estos fueron encontrados en la vivienda de la víctima.

"Aquí ha habido una negociación fallida en la cual, momentáneamente, lo han trasladado en un vehículo, y de propio acuerdo, tanto de los intervenidos como de la víctima, es que lo sueltan (...) No ha habido un acto de violencia física más que la amenaza con arma de fuego, que la hemos encontrado", indicó.

"Tampoco han sustraído sus celulares, como han dicho, estos han sido encontrados en la vivienda de la víctima, y ahora ya se están haciendo todas las diligencias para corroborar las versiones, tanto de la víctima como de las personas detenidas, los cinco civiles y los dos policías", sostuvo.

Finalmente, Víctor Zanabria dijo que los secuestradores "han utilizado dos vehículos", y que al momento de su detención "algunos han estado en los vehículos, cuatro personas en los vehículos, y tres en inmediaciones de la vivienda de la víctima".

Mininter dice que Marita Barreto "mal informa" sobre el secuestro

Esta mañana, el Ministerio del Interior (Mininter), a través de la red social X, reafirmó lo dicho por Víctor Zanabria respecto a que el secuestro no tendría relación con el caso ‘Los waykis en la sombra’, y acusó a Marita Barreto de "mal informar" sobre los hechos.

"El Mininter reafirma el anuncio del comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, respecto a que este hecho no guarda relación con el caso Waykis en la sombra, como mal informa la representante del Ministerio Público", señala el pronunciamiento.

Acto seguido, el Mininter aseguró que las investigaciones "determinarán las motivaciones de estos siete sujetos que habrían actuado con la finalidad extorsiva o patrimonial".

"En el caso de los efectivos policiales implicados, ya se ha dispuesto la intervención de la Inspectoría General de la PNP para el proceso administrativo disciplinario. Durante la intervención se les incautó un arma de fuego, municiones, más de medio millón de dólares falsos en efectivo y dos vehículos", añade el comunicado.

Cabe resaltar que, en horas de la noche de ayer, la Policía Nacional indicó en la red social X que el agraviado fue víctima de "secuestro y robo", y que "se incautó más de 590 mil dólares falsos, un arma de fuego abastecida, celulares, dos vehículos y otras especies de interés para la investigación".

"Cabe señalar que este hecho no tiene ninguna vinculación con el caso Los Waykis en la Sombra", resaltó la Policía.

#PNPInforma📢| El comandante general de la @PoliciaPeru, Víctor José Zanabria Angulo, brindó detalles sobre la detención de siete personas implicadas en el secuestro y robo en agravio de un ciudadano tras una presunta transacción comercial, en Santiago de Surco.#PerúSeguro 🇵🇪 pic.twitter.com/CbLJ6zXiLF — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) August 24, 2024

Finalmente, los siete detenidos implicados en el secuestro de Iván Suicho fueron trasladados, en horas de la madrugada de hoy, desde la Comisaría de Monterrico hacia la sede de Medicina Legal en el distrito de La Victoria, para pasar las diligencias y exámenes correspondientes. Al término de los exámenes médicos de ley, ellos serán puestos a disposición de la Unidad Especializada de Secuestros de la Dirincri.

Asimismo, RPP constató que en los exteriores de la Comisaría de Monterrico habían llegado familiares y abogados de los detenidos, quienes reclamaban que no se les había permitido ingresar mientras se realizaban las diligencias al interior de dicha sede policial.