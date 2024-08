Iván Siucho declaró ante la PNP que móvil de su secuestro estuvo relacionado con caso 'Los Waykis en la Sombra'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Iván Siucho Neira, quien el último viernes fue secuestrado por un grupo de personas, entre las cuales se identificó a dos policías de la Comisaría de Lince, indicó en su declaración policial que el incidente tuvo relación con su participación en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.

RPP accedió en exclusiva a su declaración brindada ayer, sábado, ante el Departamento de Investigación de Secuestros (DIVINSEC), en la que indicó que fueron seis las personas que participaron en su secuestro, quienes, según su testimonio, dijeron ser policías de investigaciones, y que incluso uno de ellos le mostró su placa.

En ese sentido, indicó que lo llamaron "soplón" y que le pidieron que "deje de estar hablando y colaborando con la Fiscalía".

Como se sabe, en entrevista para RPP, la fiscal superior Marita Barreto, jefa del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), indicó que Siucho Neira era testigo protegido en el referido caso que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.

"Soplón (...), somos de la Policía"

Iván Siucho narró que días previos a los hechos fue contactado por teléfono por una persona de nombre 'Sebastián', que estaba interesado en maquinaria pesada para el rubro minería. Esto porque la víctima, según declaró, se dedica al alquiler de dicha maquinaria desde el 2004.

Por ello, pactaron una reunión para el último viernes, "entre las 11:00 a 12:00 horas", que tendría lugar en el departamento de Siucho ubicado en Surco. No obstante, llegado el día, 'Sebastián' le habría dicho que no podría asistir y que, en su lugar, iría un tal 'Enrique', al cual la víctima hizo pasar a su casa, y le presentó a su novia que, en ese momento, se encontraba en el lugar.

"Enrique tomó asiento en el mueble de la sala, comenzando a conversar. Ahí es donde me dice que los interesados reales para el alquiler de mi maquinaria estaban llegando, siendo que, al cabo de cinco minutos, Enrique recibió una llamada telefónica comunicándome que iban a subir los interesados", relató Siucho Neira.

Así las cosas, 'Enrique', siempre según el testimonio de la víctima, bajó al primer piso y volvió a subir al departamento de Siucho con dos sujetos, uno de los cuales se presentó como 'Cristian Huamaní', quien luego de unos minutos, le dice que estaba llegando su papá. Por ello, 'Enrique' vuelve a bajar y regresa con 4 sujetos más.

"Ahí es donde me percato que el supuesto papá del señor Huamaní llevaba un maletín. En ese momento, es cuando este sujeto sacó un arma de fuego, apuntándole a mi novia (...), señalando 'ya te cag**, soplón c** de tu m** , somos de la Policía", indicó.

Fue en ese momento cuando uno de los hombres les quitó los celulares a él y a su novia, además de su arma de fuego; mientras que el supuesto papá de 'Cristian Huamaní' amenazó de muerte a su novia con otra arma. En ese momento, Siucho indica que le hicieron grabar un video incriminándose de poseer lo que serían dos barras de minerales.

"Seguidamente, me hacen filmar un video con dos barras brillosas, que podría haber sido mineral, siendo que en el video, el sujeto (...) que me quitó mi celular y (Huamaní) me dieron instrucciones para yo decir que el dinero y las dos barras brillosas eran de mi propiedad", sostuvo.

Después de filmar el video, el sujeto conocido como 'Huamaní' le habría dicho: 'con este video, te vamos a jod**, te vamos a quitar tu calidad de colaborador en el caso Los Huaquis'.

Víctor Zanabria indicó que entre los detenidos se identificó a dos policías de la Comisaría de LinceFuente: RPP

Según Siucho, es en ese momento en que exige a las seis personas que se identifiquen y "muestren la orden de intervención".

"Al ver su negativa, yo me pongo contra la puerta de mi departamento con el fin de que nadie salga. En esos momentos, le dije a mi novia que salga a la terraza y que (...) grite a mi hermano Jaime Eduardo (...), que había llegado a mi domicilio para conversar unos temas", indicó.

Es en esos momentos que 'Huamaní' le habría apuntado con un arma de fuego a su novia para detenerla. Además, este y el sujeto que les quitó los celulares le habrían dicho al agraviado que "iban a llamar a la fiscal". Siucho habría replicado que "no hay ningún problema" y que llamen también a la comisaría, lo cual no ocurrió.

"El sujeto de sexo masculino que me quitó mi celular, quien se identificó como policía, le dijo a una persona (...), quien estaba vestido de policía, que me enmarroque, pero nunca sacaron ningún grillete", señaló.

Siucho Neira indicó que, en esos momentos, el sujeto que les quitó los celulares le pidió "la plata que teníamos en ese momento". "Hay que arreglar (...) antes de que llamemos a la Fiscalía, baja para conversar con mi jefe, no le vamos a hacer nada a tu novia", le habría dicho. Además, le habría mostrado una foto de él y su hermano "que salía en las noticias por el caso Los Huaiquis", diciéndole: "tú estás cag**, tú y tu hermano ya tienen procesos; así que es mejor que bajes a arreglar, que dejes de estar hablando y colaborando con la Fiscalía".

Me dijeron "que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta"

Según Siucho, fue entonces cuando decidió bajar al primer piso en compañía del sujeto que le quitó su celular y otro "vestido con una casaca de color negro". Ambos le habrían exigido 50 mil dólares americanos, y le dijeron que no haga nada porque si no, atentarían contra la vida de él y su novia.

Acto seguido, el sujeto que le quitó el celular, le pasó una llamada "para que llegase a un acuerdo con su jefe, que estaba en su base ubicada en Aramburú".

"Ya en línea con el supuesto jefe, este me dijo que, con el video que ya me han filmado aceptando que todas las cosas que llevaban en ese maletín eran mías, estaba jod**; que les dé esos 50 mil dólares para que borren todas esas pruebas y no llamen a la Fiscalía, por lo que yo respondí (...) que no tengo (ese dinero) por las pruebas que me estaban sembrando, por lo que él me responde que me acerque a su base para negociar", declaró el agraviado.

Siguiendo el relato, fue en esos momentos cuando el hombre de la casaca negra le dice que lo van a llevar para que "arregle" con su jefe, con lo que Siucho, conforme declaró, sintió la duda de que lo iban a secuestrar. Tras un forcejeo con el hombre que le quitó su celular, subió al auto de lunas polarizadas. Quien hizo de conductor fue el sujeto que le quitó el celular, mientras que el hombre de casaca negra se sentó en el asiento trasero con él. Este último hizo una llamada a su "jefe", quien le respondió: "llévalo pasando el primer peaje de la Panamericana Norte".

Sin embargo, al pasar este peaje, Siucho declaró que no pararon, por lo que increpó al conductor. La respuesta de éste fue "que no siga colaborando con la Fiscalía, me iban a dar vuelta".

Minutos después, Siucho dijo que el conductor, "antes de llegar a Habich", recibió una llamada, tras lo cual le dijo que "había una intervención en las afueras de mi casa en Santiago de Surco". Fue entonces cuando el conductor habría tomado la salida de Habich para retornar a la Panamericana Norte, con rumbo sur.

"Es ahí donde lo noté nervioso, porque nadie le respondía las llamadas, me refiero a los que quedaron en mi casa (...) Me comenzó a decir que diga que todas las personas que habían entrado a mi departamento estaban de visita, que dicha versión la tenía que dar al momento en que llegase (...) Luego de ello, mi custodio me dijo que ya no siga colaborando con Fiscalía, si no regresarían a darme vuelta", señaló.

Finalmente, Siucho aseveró que, tras devolverle su arma, lo liberaron en Surco, en la auxiliar de la Panamericana Sur. En ese punto, tomó un taxi rumbo a su casa y se reencontró con su familia.

El móvil del secuestro

Consultado por la Policía acerca del motivo por el cual fue privado de su libertad por los secuestradores, Siucho respondió "el sujeto que me custodiaba me decía que era por soplón". Tras preguntársele por qué creía que le decían soplón y le pidieron que no hable del "caso de los huaiquis", el agraviado respondió: "porque soy un colaborador eficaz en el caso Los Waykis en la sombra".

Siucho también precisó a la Policía que, antes de los hechos, solo conocía al tal 'Sebastián' por llamadas telefónicas, y que el sujeto que le quitó el celular era conocido como 'Tinoco' y tenía "una placa como policía" que le mostró "antes de salir del departamento para que yo accediera a abrirles la puerta, para que yo bajase a conversar con su jefe". Adicionalmente, indicó que, en un momento, los sujetos dijeron que eran "policías de investigación".

Asimismo, señaló que el maletín que portaba el que se presentó como papá de 'Huamaní' contenía "fajos de dinero en dólares, desconociendo el monto; también vi las dos barras metálicas de color brilloso, siendo que según lo que ellos mismos adujeron era para sembrarme".

Respecto al video, señaló que ese mismo sujeto amenazó con un arma de fuego a su novia para que Siucho se grabara junto a ella "sentado en el mueble de la sala". Ante ello, "decidí aceptar que el maletín con dinero y las dos barras de metal brilloso eran mías", indicó.

Siucho Neira aseveró también que su celular donde tiene "las conversaciones que proporcioné a la Fiscalía contra el Dr. Mateo Castañeda Segovia" por el caso Los Waykis en la sombra "lo tiene en su poder la Policía".

Negó dedicarse a la venta de oro ilegal

Iván Siucho indicó que se dedica actualmente al alquiler de maquinaria pesada, y que en el año 2021, empezó con su empresa Quantico Servicios Integrados SAC, dedicada a la exportación de minerales de oro y plata, pero que desde el 2022 ya no se dedica a esa actividad.

"He tomado conocimiento por los medios de prensa que el ministro del Interior (...) y el comandante general de la Policía (...) han dado a entender a la prensa que yo me dedicaría a la venta ilegal de oro en mi domicilio, lo cual niego rotundamente; ya que eso afecta a mi honor, por no ser cierto", señaló antes de concluir su declaración.

Cabe señalar que, en declaraciones a la prensa brindadas ayer, sábado, el titular del Mininter, Juan José Santiváñez, señaló que Siucho Neira estaba "participando de una negociación" por una supuesta venta de oro cuando ocurrieron lo hechos, y que inmediatamente después fue liberado y "fue a su casa".

En esa línea, señaló que debía investigarse si esa transacción está "en el ámbito de la legalidad".

"El señor Iván Suicho, como reitero, estaba participando de una negociación, y es más, una negociación que no venía de ayer, venía de varios días atrás, por una supuesta venta de oro. Son negociaciones que hoy por hoy tienen que verse si están sujetas o no en el ámbito de la legalidad. Inmediatamente después fue liberado y fue a su casa, que fue donde se generaron los hechos y se generó la captura de estos 7 presuntos delincuentes", aseguró.

Asimismo, el último viernes, el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, en diálogo con RPP, señaló que el secuestro estaba vinculado "posiblemente" a "algún trabajo aurífero".

"Este hecho criminal no tiene ninguna vinculación con las actividades que esta persona desarrolla como testigo protegido. Las acciones que hemos visto inmediatas y urgentes que se han desarrollado nos permiten orientar, por los antecedentes de estos detenidos y también la actuación de estos dos policías, que habría una finalidad o extorsiva o patrimonial, vinculada, posiblemente, a algún trabajo aurífero, y eso ya estaría por determinarse más adelante con las diligencias que estamos haciendo", aseveró.

Tanto el ministro del Interior como el comandante general de la Policía aseguraron que el secuestro no tenía vinculación con la participación de la víctima en el caso 'Los Waykis en la Sombra'.