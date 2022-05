En entrevista con RPP Noticias, el padre de la víctima señaló que, pese a la cuestionable decisión del Poder Judicial, continuarán en la búsqueda de justicia. | Fuente: Andina

Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la exministra de la Mujer, Rosario Sasieta, fue consultada sobre la reciente decisión del Poder Judicial de disponer la excarcelación de los acusados del crimen de la joven activista Solsiret Rodríguez, mediante el pago de 60 mil soles de caución. Al respecto, la extitular del MIMP responsabilizó al Ministerio Público.

“¿22 meses de investigación del Ministerio Público y no puede haber una sentencia? Detenidos desde el 14 de febrero del 2020 y la fecha límite la sabían, era el 12 de mayo del 2022. ¿Cuál es la solución aquí? El Poder Judicial antes de que ellos paguen la caución tiene que hacer la sentencia para hoy de tal manera que ellos no salgan. ¿Cómo van a dar comparecencia a dos asesinos confesos?”, declaró.

“Yo creo que es ahora de empezar a ver la posibilidad legislativa de que el Ministerio Público y el Poder Judicial sean acusados de ser cómplices, porque la inacción es complicidad”, agregó.

Además, Sasieta señaló que el Ministerio Público ha fallado en tutelar y proteger a la familia de Solsiret Rodríguez, quienes han denunciado malos tratos por parte de los jueces.



“El Ministerio Público es el que tutela supuestamente los derechos de las víctimas y de los familiares de las víctimas, en este caso de la familia de Solsiret. Ellos tienen que tutelar. Si estas personas salen libres es que no han tutelado bien y punto. No hay forma de decir que el proceso ha estado un poco complicado porque ellos han fugado al exterior, hay que hacer una extradición, no. Ellos han confesado, ¿qué más se necesita?”, mencionó.

“El año pasado han habido 136 mujeres asesinadas, una mujer asesinada cada tres días, tres cada semana y el 50% de esas víctimas son madres que dejan de 1 a 3 hijos. La Policía no puede dar un paso si el Ministerio Público no lo autoriza. Los reflectores van hacia el Ministerio Público según mi humilde opinión”, opinó. “Creo que es importante que el Ejecutivo entienda que esta situación de las mujeres y los niños merece un tratamiento como problema de seguridad nacional”, agregó.

NUESTROS PODCAST

Defensoría del Pueblo pide al Gobierno convocar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana - Entrevistas ADN

La encargada de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar Añaños, dijo que el Gobierno debe explicar si hay avances contra la delincuencia tras la declaratoria de estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao.