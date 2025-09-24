“Los ministros deben tener continuidad”: Maurate respaldó a Santiváñez tras pedirse su destitución en el Congreso

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, se pronunció este miércoles después de que diversos congresistas presentaran una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, por “falta de idoneidad para desempeñar el cargo”.

En Ampliación de Noticias, Maurate recordó que la censura es una capacidad del Congreso; sin embargo, enfatizó que “no es buena” la alta rotación de ministros, que – a su juicio – impide ejecutar los planes del Poder Ejecutivo en determinados sectores.

“Los ministros, cuando aceptamos el cargo de ministros, sabemos que vamos a ser convocados y también tenemos el control del Congreso y; en consecuencia, nos sometemos a ese control”, declaró.

“Desde el Ejecutivo, consideramos que los ministros deben tener continuidad para poder desarrollar sus planes, sus proyectos y de esa manera beneficiar al país”, agregó.

Mociones de censura y de interpelación afectan el trabajo, dice ministro Maurate

El integrante del Gabinete Ministerial dijo que, si bien comprende las competencias del Legislativo, las mociones de censura y de interpelación “afectan” el trabajo de los ministros, porque deben centrarse en comparecer ante el Pleno del Congreso en vez de atender las demandas de sus carteras, además de la incertidumbre de ser destituidos del puesto.

“Mira, toda interpelación, censura, por supuesto, quita tiempo a los ministros y; en consecuencia, afecta, porque no vamos a decir que no afecta, siempre afecta porque los ministros tienen que concentrarse en ir a contestar los pliegos y atender los requerimientos del Parlamento”, indicó.

Finalmente, Maurate aseveró que “la democracia es así” y reiteró que los ministros están sujetos al control del Parlamento.

Moción de censura contra Santiváñez

Un grupo de congresistas presentó la tarde de este martes una moción de censura contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez.

El documento cuenta hasta el momento con las firmas de al menos 35 parlamentarios que consideran que Santiváñez debe ser retirado del cargo en el que fue designado el pasado 23 de agosto.

“Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra la corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, se lee en la moción.

Además, este pedido de destitución llega luego de que el dominical Panorama difundiera un audio que revelaría una conversación entre los integrantes del Ejecutivo, Juan José Santiváñez (Minjus) y Eduardo Arana (PCM), que se habría producido en septiembre de 2024, cuando el primero era ministro del Interior y el segundo ministro de Justicia.

En este diálogo se habría gestionado favores para Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', un expolicía condenado por integrar un brazo armado de la banda criminal 'Los pulpos'.