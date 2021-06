"Sismo Detector": Experto explica cómo funciona la aplicación móvil que alerta sismos

El geólogo Patricio Valderrama explicó a RPP Noticias los detalles sobre cómo funciona la aplicación Sismo Detector. | Fuente: RPP Noticias

Un sismo, como lo demostró el reciente de 6 grados que tuvo como epicentro el distrito de Mala, puede ocurrir en cualquier momento. Por ello, vale la pena tener a la mano una mochila de emergencia y, asimismo, contar con el apoyo de la tecnología, como lo es la aplicación "Sismo Detector".

Se trata de una app móvil que detecta un movimiento telúrico antes de que este ocurra. En entrevista con RPP Noticias, el geólogo y especialista en prevención de desastres Patricio Valderrama explicó su funcionamiento y los pasos para descargarla.

"Es totalmente gratuita, funciona en celulares Android como en iPhone", destacó esta noche en el programa "Conexión". "Es lo que se llama ciencia ciudadana. Esta app tiene la particularidad de que convierte a todos nuestros teléfonos en un sismógrafo, utilizando los sensores internos", detalló.

De este modo, el "Sismo Detector" se activa cuando muchos otros celulares se mueven "al mismo tiempo". "Si un celular se mueve en un sentido, en un momento determinado, no pasa nada, pero si diez, cien, mil celulares se mueven al mismo tiempo en mismo sentido, la app la interpreta como si fuera un sismo y emite la alarma", apuntó Patricio Valderrama.

Dicha alarma llega a miles de usuarios que, en la mayoría de casos, reciben la señal de alerta antes de sentir la onda sísmica. Incluso cuando sus teléfonos móviles tienen el volumen bajo o están en modo silencio.

"En el sismo de Mala, tuvimos [la señal de alerta] 3 segundos [antes]; en el de hoy en la mañana, 4 segundos. Si los sismos ocurren en Ica, son hasta 30 segundos. Mientras más lejos esté el sismo de nuestra ubicación personal, recibimos la alerta con más tiempo", sostuvo el especialista.

"Sismo Detector" a prueba de simulacros

Este 29 de junio, a las 10 a.m., se realizará un simulacro familiar que no incluye la evacuación. Un evento en el que participará por primera vez la aplicación "Sismo Detector". "Primero se va a emitir una alerta de aviso a las 8 a.m. para recordar que está funcionando en modo simulacro", dijo Valderrama.

A las 10 a.m., sonará la alarma de la app como si estuviera ocurriendo un terremoto cerca de la ubicación de cada usuario. "Porque esta app conoce dónde estamos y va a determinar dónde es el epicentro más probable y qué acciones tomar", indicó el geólogo.

A la fecha, Patricio Valderrama precisó que más de 45 mil personas se han descargado "Sismo Detector" a lo largo de tres años. "Mientras más personas la tengan, más sismógrafos vamos a tener y la inteligencia artificial va a funcionar cada vez mejor", puntualizó.

¿Qué hace falta para descargar esta app en los celulares? Paso 1: entrar al Apple Store o PlayStore. Paso 2: Buscar "Sismo Detector" (el icono es un globo terráqueo azul con una rayita roja). Paso 3: Descargar y dar los permisos respectivos para que la app acceda a los sensores del teléfono.

