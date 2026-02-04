NUEVAS ACTUALIZACIONES Cobertura por iniciar - 04 de febrero 10:49 AM Perú Actualidad Sismo en Perú hoy magnitud y epicentro fuente IGP Actualización EN VIVO del sismo en Perú hoy, según las últimas actualizaciones del Instituto Geofísico del Perú IGP por Redacción RPP 4 de Febrero del 2026 10:52 AM · Actualizado el 4 de Febrero del 2026 10:52 AM Te recomendamos Gobierno José Jerí ofrece conferencia para presentar balance de lucha contra la criminalidad México Cúal fue el último temblor en México hoy 4 de febrero según SSN Desastres Naturales Temblor en Perú, hoy 4 de febrero: magnitud y epicentro del sismo según IGP Copa Libertadores Alianza Lima vs. 2 de Mayo: sigue EN VIVO la previa del partido de Fase 1 de Copa Libertadores Tags IGP Sismo Temblor Perú Lima Comparte esta noticia Siguenos en Lo último en Perú Día Mundial contra el Cáncer: mamógrafo de hospital de Bagua no cuenta con implementos y radiólogo para funcionar, dice congresista Al menos cuatro fallecidos en trágico accidente de tránsito en la carretera Canta-Huayllay Callao: doce cústeres fueron consumidas por incendio en cochera en zona de Oquendo Suscribirte al boletín de tus noticias preferidas Suscríbete a nuestros boletines y actualiza tus preferencias Configurar Boletín Al suscribirte, aceptas nuestras políticas de privacidad