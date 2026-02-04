Día Mundial contra el Cáncer: mamógrafo de hospital de Bagua no cuenta con implementos y radiólogo para funcionar, dice congresista

Infantes indicó que el 80 % de los casos de cáncer son diagnosticados en el tercer o cuarto estadio de la enfermedad. | Fuente: Unplash / Facebook: Hospital de Apoyo Bagua Gustavo Lanatta Luján

Este 4 de febrero se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. En el marco de esta efeméride, la parlamentaria Mery Infantes, presidenta de la Comisión Especial de Cáncer del Congreso, reportó en La Rotativa del Aire de RPP que el mamógrafo del Hospital Gustavo Lanatta Luján de Bagua, en la región Amazonas, no cuenta con los implementos necesarios y con personal calificado para operar.

“En mi región, Amazonas, nosotros el 26, 27 y 28 realizamos el evento de atención integral con énfasis a oncología, donde se llevaron especialistas, dermatólogos del INEN, fueron para hacer tamizajes para cáncer de cuello uterino, mamografías. ¿Pero, qué es lo que sucede? Hay un mamógrafo en el Hospital Lanatta de Bagua Grande, pero no tiene radiólogo, no tiene un estabilizador para que tenga la potencia de la energía y el equipo funcione adecuadamente”, señaló la congresista.

Asimismo, Infantes indicó que el 80 % de los casos de cáncer son diagnosticados en el tercer o cuarto estadio de la enfermedad, lo que complica aún más su tratamiento.

“Cuando el paciente ya se le diagnostica, lo primero que hacemos es enviarles a los hospitales de alta complejidad, por ejemplo, los que tienen los IREN, los INEN, donde no se pueden dar abastos. ¿Por qué? Porque tenemos pocos equipos. IREN necesita, Trujillo, sobre todo la parte norte, reforzar en equipos, en profesionales especializados para ello. Pero no lo hay. Hay una carencia total a nivel nacional. Entonces, eso conlleva a que los casos se vayan en incremento y, aparte de ello, pues los medicamentos no hay”, aseveró.

Infantes indicó que el 80 % de los casos de cáncer son diagnosticados en el tercer o cuarto estadio de la enfermedad. | Fuente: RPP

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Cáncer de mama

La parlamentaria Infantes también reportó que solo en 2024, se registraron más de 3 445 nuevos casos, siendo el cáncer de mama el más prevalente, representando el 68 % de los diagnósticos.

“En el año 2024, se han reportado más de 3 445 casos de enfermos con cáncer. Ese reporte es en el Ministerio de Salud, libre de EsSalud [y] del sector privado. […] De los 3 445 casos, 2 369 casos son de cáncer por mama, que viene a ser en un total del 68 %. El cáncer de mama, a nivel nacional y mundial, está ocupando los primeros lugares”, indicó.