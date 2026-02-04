Callao: doce cústeres fueron consumidas por incendio en cochera en zona de Oquendo

Doce vehículos de transporte público quedaron inutilizables tras ser consumidos por un incendio en una cochera ubicada en la zona de Villas de Oquendo, en el Callao.

Según vecinos, en este estacionamiento particular se guardaban custers formales e informales, conocidas como "piratas". A estas horas de la mañana, 11 de las 12 unidades siniestradas aún se encuentran al interior del lugar, a la espera de ser retiradas.

Para atender la emergencia se necesitaron hasta diez unidades de los bomberos voluntarios, quienes se vieron obligados a ingresar por viviendas contiguas para sofocar las llamas.

Hipótesis sobre causas del incendio

Efectivos de la Policía Nacional también llegaron al lugar y, por el momento, manejan dos hipótesis sobre las causas del incendio. La primera es que haya sido provocado por delincuentes que estarían exigiendo el pago de cupos a los conductores de cada vehículo, y la segunda es que el siniestro se haya producido a raíz de un cortocircuito.

Cabe precisar que los transportistas afectados afirmaron que ya venían pagando una cuota de 20 soles diarios por cada vehículo a una banda de extorsionadores.

Los choferes afectados lamentaron este incidente y también mostraron su preocupación por las considerables pérdidas económicas, pues cada vehículo estaría valorizado en aproximadamente 15 mil soles.