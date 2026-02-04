Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Callao: doce cústeres fueron consumidas por incendio en cochera en zona de Oquendo

Incendio en cochera consume 12 cústeres en el Callao
Los choferes afectados lamentaron este incidente y también mostraron su preocupación por las consideables pérdidas económicas, pues cada vehículo estaría valorizado en aproximadamente 15 mil soles. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

Policía no descarta que el incendio haya sido provocado por delincuentes, pues los transportistas indicaron que pagaban un cupo de 20 soles diarios por cada vehículo a una banda de extorsionadores.

Callao
00:00 · 01:57

Doce vehículos de transporte público quedaron inutilizables tras ser consumidos por un incendio en una cochera ubicada en la zona de Villas de Oquendo, en el Callao.

Según vecinos, en este estacionamiento particular se guardaban custers formales e informales, conocidas como "piratas". A estas horas de la mañana, 11 de las 12 unidades siniestradas aún se encuentran al interior del lugar, a la espera de ser retiradas.

Para atender la emergencia se necesitaron hasta diez unidades de los bomberos voluntarios, quienes se vieron obligados a ingresar por viviendas contiguas para sofocar las llamas.

Hipótesis sobre causas del incendio

Efectivos de la Policía Nacional también llegaron al lugar y, por el momento, manejan dos hipótesis sobre las causas del incendio. La primera es que haya sido provocado por delincuentes que estarían exigiendo el pago de cupos a los conductores de cada vehículo, y la segunda es que el siniestro se haya producido a raíz de un cortocircuito.

Cabe precisar que los transportistas afectados afirmaron que ya venían pagando una cuota de 20 soles diarios por cada vehículo a una banda de extorsionadores.

Los choferes afectados lamentaron este incidente y también mostraron su preocupación por las considerables pérdidas económicas, pues cada vehículo estaría valorizado en aproximadamente 15 mil soles.

Te recomendamos
Informes RPP

La caída de Erick Moreno "el Monstruo", el criminal más buscado del Perú

Las autoridades peruanas confirmaron la próxima extradición de Erick Moreno, "El Mounstro", el delincuente que se convirtió en uno de los más buscados y por el que se ofreció una recompensa de 1 millón de soles por su paradero. Finalmente, tras su captura en Paraguay, será encarcelado en el Perú. Conozcamos un poco más del paso criminal de este personaje que se convirtió en el más nefasto rostro de la criminalidad para muchas familias.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Callao Incendio

RPP TV

En Vivo

Más sobre Callao

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA