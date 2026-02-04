Al menos cuatro fallecidos en trágico accidente de tránsito en la carretera Canta-Huayllay

Las causas del accidente aún vienen siendo materia de investigación. | Fuente: COER Pasco

Al menos cuatro personas murieron en un fatal accidente de tránsito registrado ayer, martes, en la carretera Canta-Huayllay, que conecta las regiones Lima, Junín y Pasco.

Según información preliminar, una camioneta chocó frontalmente con un bus interprovincial a la altura del kilómetro 42.5 de la citada vía; en circunstancias que son motivo de investigación.

Debido al fuerte impacto, la camioneta se despistó y terminó varios metros fuera de la vía. Los ocupantes murieron en el acto.

“Efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de emergencia acudieron rápidamente a la zona para realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento de los cuerpos”, reportó el Centro de Operaciones Regional de Pasco.



Cuatro muertos en accidente en Puno

Lamentablemente, este no ha sido el único accidente registrado en las carreteras del país. En la región Puno, cuatro personas perdieron la vida en el despiste de un vehículo en la comunidad de Luzuni, en distrito de Sina, provincia de San Antonio de Putina.

El corresponsal de RPP informó que el automóvil se despistó y volcó, terminando en un río de la zona, en circunstancias aún no esclarecidas.

Los fallecidos fueron identificados como Paulino Machaca Huanca, Erasmo Javier Machaca Huanca, Marco Antonio Machaca Zapata y Janet Zapata Hancco

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a la morgue de la zona, para la necropsia de ley.

